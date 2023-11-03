وليد الفراج يرشح "اسم نصراوي" لتدريب الاتحاد في كأس العالم للأندية

الاتحاد يعاني من انهيار في النتائج مع نونو سانتو

رشح الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اسم تدريبي جديد؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو؛ وذلك بعد الخسارة أمام الشباب.

الاتحاد خسر (0-1) أمام نادي الشباب، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

واعتبر الفراج عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن سعد الشهري، لاعب النصر السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب السعودية الأولمبي؛ هو الوحيد القادر على إنقاذ صورة الأندية السعودية؛ بقيادته الاتحاد في مسابقة كأس العالم للأندية.

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وقال الإعلامي الرياضي: "الخلود عاشر الدرجة الأولى أحرجك والشباب بربع عافيته كشفك.. باقي أقل من 39 يومًا على مونديال الأندية، الوقت ضيق جدًا للتعديل".

وأضاف وليد الفراج: "نونو سانتو انكشف بعد الخسارة أمام الشباب.. الشهري (توصيتي) لمن يملك القرار".

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم 12 ديسمبر القادم، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية؛ على أن يلتقي بالأهلي المصري، في الدور الثاني، حال تأهله بشكل رسمي.