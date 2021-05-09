بينهم 17 خماسية .. 26 انتصارًا كبيرًا للهلال في دوري المحترفين السعودي

الشباب آخر ضحايا الزعيم

عاش الهلال ليلة رائعة في الرياض يوم الجمعة الماضي بانتصاره الساحق على الشباب 5-1 ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهو الفوز الذي ضمن له الانفراد بصدارة جدول الترتيب قبل 4 جولات من النهاية.

الهلال أنهى الشوط الأول من المباراة بتقدمه 2-1، وقد أضاف 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني الذي خاضه الشباب منقوصًا من نجمه وقائده إيفر بانيجا بعد طرده في نهاية الشوط الأول بالبطاقة الصفراء الثانية لسوء سلوكه مع الحكم.

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كم فوزًا كبيرًا حقق الهلال في دوري المحترفين السعودي؟

الانتصارات الكبيرة والهلال وجهان لعملة واحدة في دوري المحترفين السعودي، إذ حقق الزعيم 26 فوزًا على منافسيه بخمسة أهداف أو أكثر، وقد ضمت قائمة ضحاياه 18 فريقًا أبرزهم النصر والاتحاد والفتح والوحدة والرائد.

دوري المحترفين السعودي انطلق موسم 2008-2009، وقد استطاع الهلال الفوز بخمسة أهداف وستة وسبعة.

كم خماسية وسداسية وسباعية في تاريخ الهلال في دوري المحترفين؟

الهلال فاز بخمسة أهداف في 17 مباراة، فيما حقق الفوز بستة أهداف خلال 6 مباريات، وأخيرًا فاز بسبعة أهداف في 3 مباريات.

الفريق الأزرق فاز بخمسة أهداف 3 مرات في الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ هزم العين 5-0 والفتح 5-2 وأخيرًا الشباب 5-1.

من هو الفريق الأكثر تلقيًا للهزائم الثقيلة من الهلال؟

الهلال أوجع 18 فريقًا بهزائم ثقيلة قوامها 5 أهداف على الأقل، وقد هزم الاتحاد مرتين بالخمسة والنصر مرة وأخيرًا الشباب.

الفتح ونجران هما الأكثر تلقيًا للهزائم الثقيلة من الهلال بواقع 3 مرات.

الفتح خسر أمام الهلال 5-0 و5-1 و5-2، فيما نجران ذاق كل أنواع الألم أمام الزعيم بخسارته 7-0 و5-0 و6-0.

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