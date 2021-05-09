ماذا حدث خلال اجتماع 60 دقيقة بين لاعبي الهلال وبن نافل؟

تعرف على كواليس اجتماع رئيس الهلال مع لاعبيه

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على التواجد في غرفة ملابس لاعبي فريقه، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب، التي أقيمت مساء السبت الماضي، ببطولة الدوري.

الهلال اكتسح الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وأشارت تقارير صحفية إلى أن فهد بن نافل قام باستقبال وتهنئة اللاعبين على النتيجة والأداء المميز الذي قدموه في المباراة، والنتيجة الكبيرة التي حققوها.

رئيس الهلال كرر شكره للاعبين على الانتصار في مباراة الشباب المصيرية، وطالبهم بضرورة مواصلة العطاء للحفاظ على لقب الدوري السعودي للعام الثاني على التوالي.

وقال فهد بن نافل للاعبين: "هذا هو الهلال الذي يعرفه الجميع، نريد عطاء أكبر خلال الفترة القادمة، والاستمرار في العمل الجيد، حتى نحقق آمالنا وما نريده".

اجتماع فهد بن نافل، أخر لاعبي الهلال عن التوجه إلى الحافلة التي نقلتهم إلى مقر النادي لقرابة الساعة، حيث شهد الاجتماع أيضًا الإشادة من اللاعبين تجاه عبد اللطيف الحسيني، مدرب الفريق.