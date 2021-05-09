أخبار الهلال اليوم | حادث سير للاعب الزعيم .. وموعد بداية مورايس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

ماذا حدث خلال اجتماع 60 دقيقة بين لاعبي الهلال وبن نافل؟

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على التواجد في غرفة ملابس لاعبي فريقه، عقب نهاية مباراة فريقه أمام الشباب، التي أقيمت مساء السبت الماضية، ببطولة الدوري.

الهلال اكتسح الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 26 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

موعد بداية رحلة مورايس مع نادي الهلال

اقترب البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني لفريق نادي الهلال، من تولي منصبه بشكل رسمي، بعد انتهاء فترة العزل الصحي، وفقًا للبروتوكولات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن مورايس سيبدأ عمله مع نادي الهلال، بداية من تدريبات اليوم الأحد، بعد قضاء فترة العزل الصحي.

لاعب الهلال يتعرض لحادث سير

أعلن مد الله العليان، الظهير الأيمن لفريق نادي الهلال، عن تعرضه لحادث سير، عقب مواجهة ديربي الرياض، بين فريقه والشباب، ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

العليان أعلن عبر حسابه الشخصي على تطبيق "سناب شات" عن تعرضه للحادث، حيث قال: "قدر الله وما شاء فعل، أمس وأنا طالع من النادي، حدث لي حادث بسيط، صدمني شخص متهور وهرب، الحمد لله على كل حال، وفرحة الفوز تنسينا كل شيء".

ما فعله الحسيني مع جوميس وافتقده مع ميكالي

تألق الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، خلال الكلاسيكو أمام الشباب، جعل الجميع يتحدث عن علاقته الجيدة بالمدرب المؤقت للفريق عبد اللطيف الحسيني.

الفرنسي سجل هدفين من أصل خمسة سجلها فريقه، في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال الأكثر تضررًا من التحكيم، والنصر الأكثر استفادة"

إعلامي يتحدث عن الأخطاء التحكيمية في الموسم الجاري من الدوري السعودي. التفاصيل هنا