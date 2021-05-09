المهاجم الفرنسي سجل هدفين في مرمى الشباب

تألق الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، خلال الكلاسيكو أمام الشباب، جعل الجميع يتحدث عن علاقته الجيدة بالمدرب المؤقت للفريق عبد اللطيف الحسيني.

الفرنسي سجل هدفين من أصل خمسة سجلها فريقه، في المباراة التي انتهت لصالح الزعيم بخماسية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وخلال احتفال المهاجم الفرنسي بهدفيه واحتفاله بالفوز، ظهر في إحدى اللقطات وهو يعانق مدربه الحسيني عناقًا حارًا، تسائل عن أسبابه الجمهور، خاصةً وأنه لم يظهر بهذه الحالة مع سابقه البرازيلي روجيرو ميكالي.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن سر هذا العناق يأتي من إجادة الحسيني التعامل النفسي مع جوميس، إذ قام بتهيئة اللاعب نفسيًا قبل المباراة، وهو ما افتقده في عهد ميكالي.

بإحرازه في مرمى الليث الأبيض، وصل الأسد إلى 100 هدف بقميص الهلال في مختلف البطولات المحلية والقارية.

يذكر أن ميكالي رحل عن تدريب الزعيم بعد التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال آسيا، كأفضل ثانٍ عن المجموعة الأولى.

ومن المقرر أن يتولى البرتغالي جوزيه مورايس المسؤولية الفنية للهلال بداية من غدًا الإثنين، إذ وصل للرياض في الثاني من مايو الجاري، ودخل خلال الفترة الماضية خلال فترة حجر صحي، للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

وينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 51 نقطة، فيما يحل الشباب في الوصافة برصيد 48 نقطة.