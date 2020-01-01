أخبار الهلال اليوم | حكم أجنبي لإدارة ديربي الرياض، وعطيف يتحدث عن عودته

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 5 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ...

عبد الله عطيف: لا أفكر بالرحيل عن الهلال

قال عبد الله عطيف نجم وسط الهلال أنه لا يُفكر أبدًا بالرحيل عن الفريق حتى لو وصله عرضًا جيدًا من النصر، مشيرًا إلى سعادته الكبيرة بالتواجد بين صفوف الزعيم.

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وقال في مقطع فيديو متداول على السوشيال ميديا أن دعم جمهور الهلال لهم بعد مباراة الشباب عقب خسارتهم لقب الدوري السعودي في آخر جولات الموسم الماضي أحد أكثر المواقف الكروية تأثيرًا به.

وأضاف أن الفريق يعيش حاليًا حالة جيدة من الاستقرار الفني، معلنًا أن عودته للعب بعد تعافيه من الإصابة ستكون في حدود 45-60 يومًا.

حكم أجنبي لإدارة مباراة الهلال أمام النصر

تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي على التنسيق مع بعض الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة قمة الجولة الأولى من الدوري السعودي بعد عودته بين الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

مفاوضات الهلال والشباب حول الحمدان مهددة بالفشل بسبب لوشيسكو

رازفان لوشيسكو يتوجه بطلب لإدارة الهلال من شأنه أن يُفسد محاولات الزعيم لضم عبد الله الحمدان من الشباب. التفاصيل هنا

الهلال يُواصل تدريباته استعدادًا لديربي الرياض أمام النصر

واصل نجوم الهلال تدريباتهم بقيادة رازفان لوشيسكو استعدادًا لعودة الدوري السعودي التي ستكون بمواجهة النصر في الخامس من أغسطس القادم، وقد خاض الفريق مرانًا يوم أمس ركز المدرب الروماني خلاله على التدريبات البدنية والتكتيكية.

النصر يُحدد أطراف مبارياته الودية استعدادًا لمواجهة الهلال في ديربي الرياض