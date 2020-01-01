جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، يعود الدوري السعودي للحياة بدايةً من 4 أغسطس المقبل، وفي هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات الهلال

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدايةً من 4 أغسطس المقبل وحتى 9 سبتمبر، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ويتبقى 8 جولات على نهاية هذا الموسم العصيب، على أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري وباتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة في الدول الأوروبية لضمان عدم انتقال العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الملاحق وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، النصر، بينما يوجد صراع قوي على المركزين الثالث والرابع بين الوحدة والأهلي والفيصلي والتعاون والشباب.

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كتيبة رازفان لوتشيسكو لم تتلق أي هزيمة في 2020 قبل توقف النشاط رغم ضغط المباريات الهائل الذي عانته بسبب الارتباطات الآسيوية، بينما ظهرت بعض القلاقل لدى كتيبة روي فيتوريا ربما يكون توقف كورونا مثاليًا للقضاء عليها.

يحلم الهلال بإعادة اللقب إلى خزائنه بعد خسارته العام الماضي بصورة دراماتيكية، والموج الأزرق الآن مدجج بنجوم من العيار الثقيل ويسعى للتعاقد مع نجوم آخرين على نفس شاكلتهم، ما يصعب كثيرًا من مهمة أي منافس له.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات الهلال المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة للبطولة..

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فمبقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات الهلال

يبدأ الهلال رحلة القتال على صدارته من خلال مباراة مفصلية وقوية للغاية، ديربي الرياض أمام النصر يوم 5 أغسطس على ملعب الملك الفهد، على أن يكون الختام أمام الشباب يوم 9 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود.

وبعد الديربي أمام العالمي سيواجه الهلال نظيره الفتح، ثم يلتقي مع العدالة خارج الديار ويسافر إلى جدة في مواجهة صعبة أمام الأهلي ثم يلاقي الفيصلي والحزم في الرياض ثم يطير إلى مكة ليواجه الوحدة وأخيرًا يستقبل الشباب.

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