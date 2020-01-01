مفاوضات الهلال والشباب حول الحمدان مهددة بالفشل بسبب لوشيسكو

الهلال والشباب يعملان على صفقة المهاجم الشاب

باتت مفاوضات الهلال والشباب حول انتقال مهاجم ثاني عبد الله الحمدان للأول مهددة بالفشل بسبب طلب خاص تقدم به الروماني رازفان لوشيسكو لإدارة ناديه.

الهلال لديه رغبة كبيرة في ضم الحمدان خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وقد تحدثت تقارير صحفية عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية يُقدم خلالها نجمه نواف العابد للشباب، لكن تم نفي تلك الأخبار والإشارة إلى أن الليوث يرغبون في التعاقد مع المدافع متعب المفرج للتخلي عن مهاجمهم الشاب.

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الصحيفة السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن المدرب الروماني طلب من إدارة الهلال إعادة المفرج لصفوف الفريق الموسم القادم، حيث يلعب حاليًا بالإعارة للشباب، وذلك للاعتماد عليه في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

هذا الأمر سيضع إدارة الزعيم في مأزق، إذ لن تستطيع تلبية طلب الشباب وبالتالي يُهدد بفشل ضم الحمدان الذي يرغب المسؤولون أن يتواجد في هجوم الفريق بجانب بافيتمبي جوميس وصالح الشهري.