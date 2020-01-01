أخبار الهلال اليوم | تصريحات لوشيسكو ووجهة إدواردو الجديدة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 31 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأحد 31 مايو 2020 ...

بشكتاش الوجهة الجديدة لصانع ألعاب الهلال

أفاد موقع فاناتيك التركي أن كارلوس إدواردو صانع ألعب الهلال بات على أعتاب الانضمام إلى بشكتاش التركي.

المزيد من الفرق

وأضاف الموقع أن النادي التركي يرغب في تعزيز قوته الهجومية ووجد في اللاعب البرازيلي صانع الألعاب القادر على تقديم الإضافة، وقد شجعه على إتمام الصفقة كون إدواردو مجاني إثر نهاية عقده مع الهلال في يونيو القادم.

ياسر القحطاني: التوقف أفقد الدوري السعودي جماله وتوهجه

قال ياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل أن توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا أفقده الكثير من توهجه وجماله، مبديًا أمله في عودة النشاط الكروي لكن مع تأكيده على صعوبة اللعب دون جماهير. التفاصيل هنا

لوشيسكو: فضلت السعودية على رومانيا ونستعد للعودة في يوليو

كشف رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، طبيعة الوضع في المملكة العربية خلال فترة الحجر الصحي الذي سببه وباء كورونا. التفاصيل هنا

عائق وحيد يُعيق استئناف الدوري السعودي مبكرًا

كان هناك حديث عن إمكانية تقديم موعد استئناف الدوري السعودي ليُصبح في 5-6 أغسطس بدلًا من ال20 من نفس الشهر، لكن هناك عائقًا يُعيق هذا الأمر. التفاصيل هنا

علي عباس: علاقة الهلال بمحيط الرعب انتهت، ولا يحق له تمديد العقد