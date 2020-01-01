عائق وحيد يُعيق استئناف الدوري السعودي مبكرًا

الموعد المبدئي المقترح هو الـ20 من أغسطس القادم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود عائق وحيد يُعيق استئناف النشاط الكروي السعودي وعلى رأسه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مبكرًا وقبل الموعد المحدد.

وكان الاتحاد السعودي برئاسة ياسر المسحل قد حدد الـ20 من أغسطس القادم موعدًا مبدئيًا لاستئناف الدوري السعودي المتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، لكن المعطيات الجديدة الإيجابية التي أعلنتها الحكومة السعودية بشأن العودة للحياة الطبيعية بدءً من 21 يونيو القادم أوجدت إمكانية لتقديم الموعد المقترح لبداية أغسطس.

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وقد أوضحت مصادر خاصة لجول أن الموعد الجديد المقترح لعودة النشاط الكروي السعودي هو 5-6 أغسطس القادم، لكن صحيفة الرياضية أفادت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأحد أن تلك الخطوة قد تكون صعبة ومستبعدة بسبب ظروف الطيران وتوقف الرحلات الدولية في السعودية.

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الصحيفة أضافت أن هناك تحركات تجريها رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل معرفة موعد استئناف الرحلات الدولية لتحديد القرار النهائي حول موعد عودة الدوري السعودي، خاصة أن 80% من اللاعبين والمدربين الأجانب في الأندية السعودية يتواجدون خارج السعودية حاليًا.

وأتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الموعد المتوقع لعودة الرحلات الدولية هو منتصف يوليو القادم وهو ما يجعل استئناف النشاط الكروي في بداية أغسطس صعبًا جدًا، نظرًا لحاجة الأندية للقيام بفترة إعداد كافية ومناسبة لتجهيز لاعبيهم جيدًا لاستئناف الدوري وتفادي التعرض للإصابات العضلية مع دخول المنافسات مرحلة الحسم.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن النصر فيما يتواجد الأهلي رابعًا برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة في الثالث.