لوشيسكو: فضلت السعودية على رومانيا ونستعد للعودة في يوليو

كيف عاش مدرب الهلال فترة الحجر الصحي؟

كشف رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، طبيعة الوضع في المملكة العربية خلال فترة الحجر الصحي الذي سببه وباء كورونا.

لوشيسكو رفض مغادرة السعودية بعد توقف المسابقات هناك بسبب جائحة كورونا وقضى فترة الحجر الصحي في الرياض.

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التقارير الصحفية ربطت المدرب الروماني بقيادة فناربخشه التركي، إلا أنّ لوشيسكو يرغب في البقاء مع الزعيم.

وقال صاحب الـ51 عامًا في حوار مع GSP الرومانية: "قضيت هذه الفترة بين أصدقائي من السعودية، كنا نعيش في مجمع من المنازل والتي تشبه القرية الفرنسية في مدينة بوخارست".

وتابع: "في بعض الأوقات كنا نستطيع الخروج إلى الشوارع بحرية، وفي أيام أخرى كان يُفرض علينا البقاء في المنزل والخروج في أضيق الظروف. فضّلت البقاء في السعودية على العودة إلى رومانيا لأن كل شيء معد لي هنا أما في حال الرجوع إلى بلادي فسوف أقضي على الأقل أسبوعين في أحد الفنادق".

المدرب اشار إلى أنّه مارس الرياضة في المنزل وكانت فرصة جيدة لقضاء فترات أطول مع عائلته، حتى أنّ زوجته كانت أسعد شخص خلال هذه الفترة.

وأردف: "مع بداية شهر يونيو سوف تصبح الأمور أفضل في المملكة وسوف يخف الحظر تدريجيًا، ولكني لن أخرج أيضًا إلى للضرورة، درجة الحرارة الآن تتراوح بين 38 إلى 40 مئوية وبالتالي البقاء في المنزل أفضل".

واختتم: "الدوري السعودي سيعود في الأول من أغسطس أو ربما يوم 20 لا أدري، ولكننا سوف نعود إلى التدريبات بداية من يوليو ويجب وقتها أن نستعد لاستكمال المسابقة وانتظار خوض مباريات دوري أبطال آسيا".

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأسيوي نفى إمكانية إلغاء المسابقة، وسوف يجتمع لتحديد آلية عودة دوري الأبطال.