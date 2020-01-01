ياسر القحطاني: التوقف أفقد الدوري السعودي جماله وتوهجه

نجم الهلال والمنتخب السعودي المعتزل يتحدث عن عودة الدوري السعودي

قال ياسر القحطاني نجم الهلال المعتزل أن توقف الدوري السعودي بسبب فيروس كورونا أفقده الكثير من توهجه وجماله، مبديًا أمله في عودة النشاط الكروي لكن مع تأكيده على صعوبة اللعب دون جماهير.

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي متوقف منذ مارس الماضي بسبب إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولكن المعطيات الأخيرة تشير إلى إمكانية استئناف البطولة في بداية أغسطس القادم.

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القحطاتي قال لقناة أم بي سي عن عودة الدوري "توقف الدوري السعودي بسبب أزمة كورونا أفقده الكثير من توهجه وجماله، لكن تبقى حقيقة أن 95% من الشعب السعودي متعلق بكرة القدم والدوري والأندية ونجومها".

"العودة للملاعب دون وجود الجماهير صعبة، خاصة بالنسبة للاعبين، فأنا كنت ألعب لأجل الجمهور وهم جمال كرة القدم، لكن وزير الرياضة وفريقه المساعد ناقشوا بالتأكيد كل هذا الأمر ووجدوا أن الحل الأفضل هو عودة الدوري السعودي حتى لو حرمنا من متعة تواجد الجمهور، وآمل مع الأيام أن تعود الجماهير وتزيد من متعتنا واستمتاعنا بالدوري السعودي".