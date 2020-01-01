أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يتلقى عرضًا مغريًا .. وتحفيز اللاعبين

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 3 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 3 ديسمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية. " اقرأ التفاصيل "

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لوشيسكو يحفز لاعبي الهلال قبل لقاء الفتح

حرص الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، على تحفيز لاعبيه، قبل مواجهة الفتح، المقرر لها مساء اليوم الخميس، بالجولة السادسة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

رازفان اجتمع بلاعبي الهلال بعد انتهاء تدريبات أمس الأربعاء، ووجه لهم كلمات الثناء والإطراء، بعد الفوز بكأس الملك، وطالب الجميع بالتركيز وتقديم عطاء أكبر خلال المواجهات المقبلة.

تقارير .. لوشيسكو يتلقى عرضًا مغريًا

أكدت تقارير صحفية، على أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، تلقى عرضًا من نادي كلوج الروماني، من أجل تدريبه، خلفًا لمواطنه دان بيترسكو.

وأشارت صحيفة "بروسبورت" الرومانية، إلى أن لوشيسكو هو أحد المدربين الذين تواصلت معهم إدارة كلوج لتدريب الفريق، ومدرب الهلال لم يرفض العرض، بل وضع شروطًا للموافقة على تدريب الفريق، والأمر متعلق بالراتب السنوي ومدة العقد.

مطالب لوشيسكو المالية العالية جعلت مواطنه إدوارد يوردانيسكو هو الأقرب لتدريب كلوج.

تعيين محمد النحيت لتحكيم مواجهة الهلال والفتح

أعلنت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة السعودي، عن تعيين الحكم محمد النحيت، لقيادة مباراة الهلال والفتح بالجولة الخامسة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين تحكيميًا.