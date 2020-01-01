جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة، وذلك قبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 17 أكتوبر 2020

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.

فاز الزعيم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب.

يمتلك الهلال عددًا من اللاعبين الرائعين، على غرار بافيتيمبي جوميس وجيوفينكو وسالم الدوسري وغيرهم، وهو أحد أهم المرشحين بقوة للفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، وإضافة اللقب السابع عشر في تاريخه.

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كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.

رحل لاعبين مهمين عن الزعيم في سوق الانتقالات، هما كارلوس إدواردو الذي انضم لشباب الأهلي دبي، ومحمد الشلهوب الذي اعتزل.

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020

سيبدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي 2020-21 بمواجهة العين الصاعد حديثًا، أما موعد ديربي الرياض ضد النصر فهو 21 نوفمبر 2020.

🗓 #البطل_الطبيعي يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة "العين".. تعرّف على جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 💙 #الهلال pic.twitter.com/TVMc08bXvN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 30, 2020

موعد الكلاسيكو ضد الاتحاد 26 ديسمبر 2020، وموعد مباراة الهلال والأهلي فهو 15 يناير 2021.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الهلال - العين السبت 17 أكتوبر 2020،

30 صفر 1442،

21:15 السعودية، 20:15 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد 2 أبها - الهلال الخميس 22 أكتوبر 2020،

5 ربيع الأول 1442،

15:40 السعودية، 14:40 مصر مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 3 الهلال - ضمك السبت 31 أكتوبر 2020،

14 ربيع الأول 1442،

17:50 السعودية، 16:50 مصر ستاد الأمير فيصل بن فهد 4 الاتفاق - الهلال الجمعة 6 نوفمبر 2020،

20 ربيع الأول 1442،

17:30 السعودية، 16:30 مصر مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 5 الهلال - النصر السبت 21 نوفمبر 2020،

6 ربيع الآخر 1442،

20:15 السعودية، 19:15 مصر ستاد الملك فهد الدولي 6 الهلال - الفتح الجمعة 27 نوفمبر 2020،

12 ربيع الآخر 1442،

17:40 السعودية، 16:40 مصر ستاد الملك فهد الدولي 7 الرائد - الهلال 3 - 5 ديسمبر 2020،

18 - 20 ربيع الآخر 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة 8 الهلال - الوحدة 9 - 11 ديسمبر 2020،

24 - 26 ربيع الآخر 1442 ستاد الملك فهد الدولي 9 القادسية - الهلال 18 - 20 ديسمبر 2020،

3 - 5 جمادى الأولى 1442 مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية 10 الهلال - الاتحاد 24 - 26 ديسمبر 2020،

9 - 11 جمادى الأولى 1442 ستاد الملك فهد الدولي 11 الهلال - الشباب 31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،

16 - 18 جمادى الأولى 1442 ستاد الملك فهد الدولي 12 الباطن - الهلال 7 - 9 يناير 2021،

23 - 25 جمادى الأولى 1442 ملعب نادي الباطن 13 الأهلي - الهلال 14 - 15 يناير 2021،

1 - 2 جمادى الآخرة 1442 مدينة الملك عبد الله الرياضية 14 الهلال - التعاون 18 - 19 يناير 2021،

5 - 6 جمادى الآخرة 1442 ستاد الملك فهد الدولي 15 الفيصلي - الهلال 23 - 24 يناير 2021،

10 - 11 جمادى الآخرة 1442 مدينة المجمعة الرياضية

ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21