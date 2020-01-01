جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2021 والقنوات الناقلة
يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي 2020-21 يوم السبت 17 أكتوبر 2020 الموافق 30 صفر 1442 هجريًا، وذلك بموسمٍ جديد ينتظر أن يكون قويًا ومثيرًا لجميع محبي كرة القدم في السعودية والوطن العربي.
فاز الزعيم بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان الموسم الماضي، وهو البطل التاريخي لبطولة الدوري حيث يمتلك 16 لقبًا، وحصل على المركز الثاني 15 مرة، ويأتي خلفه النصر برصيد 9 ألقاب.
يمتلك الهلال عددًا من اللاعبين الرائعين، على غرار بافيتيمبي جوميس وجيوفينكو وسالم الدوسري وغيرهم، وهو أحد أهم المرشحين بقوة للفوز بالدوري السعودي هذا الموسم، وإضافة اللقب السابع عشر في تاريخه.
كان الموسم السابق من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان استثنائي، حيث توقف في الأشهر الأولى من 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، وبعد حوالي 4 أشهر عاد من جديد، لكن عادت المباريات بدون جمهور وبإجراءات احترازية كبيرة من المتوقع أن تستمر على الأقل مع بداية الموسم الجديد.
رحل لاعبين مهمين عن الزعيم في سوق الانتقالات، هما كارلوس إدواردو الذي انضم لشباب الأهلي دبي، ومحمد الشلهوب الذي اعتزل.
وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الهلال وترتيبه في الدوري السعودي 2020-21 ، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟
ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟
تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الهلال والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2020
سيبدأ الهلال مبارياته في الدوري السعودي 2020-21 بمواجهة العين الصاعد حديثًا، أما موعد ديربي الرياض ضد النصر فهو 21 نوفمبر 2020.
🗓 #البطل_الطبيعي يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة "العين".. تعرّف على جدول مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 💙 #الهلال pic.twitter.com/TVMc08bXvN— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 30, 2020
موعد الكلاسيكو ضد الاتحاد 26 ديسمبر 2020، وموعد مباراة الهلال والأهلي فهو 15 يناير 2021.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|1
|
الهلال - العين
|
السبت 17 أكتوبر 2020،
30 صفر 1442،
21:15 السعودية، 20:15 مصر
|
ستاد الأمير فيصل بن فهد
|
2
|
أبها - الهلال
|
الخميس 22 أكتوبر 2020،
5 ربيع الأول 1442،
15:40 السعودية، 14:40 مصر
|
مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|3
|الهلال - ضمك
|السبت 31 أكتوبر 2020،
14 ربيع الأول 1442،
17:50 السعودية، 16:50 مصر
|ستاد الأمير فيصل بن فهد
|4
|الاتفاق - الهلال
|الجمعة 6 نوفمبر 2020،
20 ربيع الأول 1442،
17:30 السعودية، 16:30 مصر
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|5
|الهلال - النصر
|السبت 21 نوفمبر 2020،
6 ربيع الآخر 1442،
20:15 السعودية، 19:15 مصر
|ستاد الملك فهد الدولي
|6
|الهلال - الفتح
|الجمعة 27 نوفمبر 2020،
12 ربيع الآخر 1442،
17:40 السعودية، 16:40 مصر
|ستاد الملك فهد الدولي
|7
|الرائد - الهلال
|3 - 5 ديسمبر 2020،
18 - 20 ربيع الآخر 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة
|8
|الهلال - الوحدة
|9 - 11 ديسمبر 2020،
24 - 26 ربيع الآخر 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|9
|القادسية - الهلال
|18 - 20 ديسمبر 2020،
3 - 5 جمادى الأولى 1442
|مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية
|10
|الهلال - الاتحاد
|24 - 26 ديسمبر 2020،
9 - 11 جمادى الأولى 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|11
|الهلال - الشباب
|31 ديسمبر 2020 - 2 يناير 2021،
16 - 18 جمادى الأولى 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|12
|الباطن - الهلال
|7 - 9 يناير 2021،
23 - 25 جمادى الأولى 1442
|ملعب نادي الباطن
|13
|الأهلي - الهلال
|14 - 15 يناير 2021،
1 - 2 جمادى الآخرة 1442
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
|14
|الهلال - التعاون
|18 - 19 يناير 2021،
5 - 6 جمادى الآخرة 1442
|ستاد الملك فهد الدولي
|15
|الفيصلي - الهلال
|23 - 24 يناير 2021،
10 - 11 جمادى الآخرة 1442
|مدينة المجمعة الرياضية
ترتيب الهلال في الدوري السعودي 2020-21
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|أبها
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الأهلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|العين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|الباطن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|الاتفاق
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|الفيصلي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|الفتح
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|الهلال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|الاتحاد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|النصر
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|القادسية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|الرائد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|الشباب
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|التعاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|الوحدة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ضمك
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0