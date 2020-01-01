أخبار النصر اليوم | بريجوفيتش بدلًا من حمدالله؟

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 4 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ...

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الموقف الذي أبكى عبد الرزاق حمد الله: لن تلعب كرة قدم مرة أخرى

استعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، ذكريات مؤلمة في مسيرته الكروية، لكنها زادت من إصراره، موضحًا سبب بكائه بعد تتويج العالمي بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي. التفاصيل هنا

أمرابط يرحل إلى السد؟ المتحدث الرسمي للنصر يجيب

أوضح سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن رحيل المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. التفاصيل هنا

المريسل: النصر كان يريد التعاقد مع بريجوفيتش

قال عبد العزيز المريسيل الإعلامي المعروف بانتمائه للنصر السعودي أن النادي العاصمي كان يسعى بقوة للتعاقد مع ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد الحالي قبل التوقيع مع عبد الرزاق حمدالله لكن فشل الصفقة وجه بوصلة العالمي للمهاجم المغربي.

تُرى كيف كان سيكون الوضع للطرفين لو تعاقد النصر مع هدفه الأول في الميركاتو صيف 2018 "بريجوفيتش" بدلًا من حمدلله مهاجم الريان القطري آنذاك؟

أحمد موسى يُوافق على الانتقال إلى جلطة سراي