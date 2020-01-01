موسى يوافق على الانتقال إلى جلطة سراي وبلهندة يقترب من النصر

هل يتمم النصر وجلطة سراي الصفقة التبادلية المنتظرة؟

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر السعودي، وافق على الانتقال إلى فريق جلطة سراي التركي، بداية من الموسم المقبل، ضمن الصفقة التبادلية التي يسعى العالمي لعقدها مع الفريق التركي.

أحمد موسى اقترب من الرحيل عن صفوف نادي النصر، في ظل عدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه رفقة العالمي، منذ الانضمام له قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "كامو برسونيلي" التركية، إلى أن موسى وافق على الدخول في الصفقة التبادلية التي سيعقدها النصر مع جلطة سراي، مقابل انضمام المغربي يونس بلهندة إلى صفوف العالمي.

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ومن جانبه، يرغب نادي جلطة سراي في التخلص من بلهندة، بسبب راتبه العالي، بالإضافة إلى أن فيتوريا وافق على ضم لاعب أجنبي جديد بدلًا من النيجيري أحمد موسى.

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كما أكدت الصحيفة على أن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جلطة سراي، مصرًا على ضم أحمد موسى، نظرًا لإعجابه باللاعبين الذين لديهم القدرة على اللعب في مركزي الهجوم الجناح.

ويسعى النصر لتدعيم صفوفه بالعديد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها العالمي.