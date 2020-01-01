أمرابط يرحل إلى السد؟ المتحدث الرسمي للنصر يجيب

أنباء قوية ترددت عن اقتراب السد القطري من ضم النجم المغربي

أوضح سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية، عن رحيل المغربي نور الدين أمرابط؛ جناح الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

المغربي كان قد سخر من قبل من أنباء تهديده الرحيل عن قلعة العالمي، حال تخفيض راتبه (طالع التفاصيل)، إلا أن التقارير عادت لتشير لرحيله في الصيف، وتحديدًا إلى السد القطري.

وقال الصرامي، خلال تصريحاته لموقع "البطولة" المغربي: "أمرابط وعبد الرزاق حمد الله هما من بين لآلئ النادي، وليس هناك أي مجال للحديث عن إمكانية الاستغناء عن أحدهما، فهما كنز يجب الحفاظ عليه وتحصينه من أي مطمع خارجي".

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وأضاف: "نحن نجهز حاليًا عرضًا لتمديد عقد أمرابط حتى صيف عام 2023، وسنطرحه على طاولته قريبًا، لكنه يتواجد حاليًا في هولندا، لقضاء الإجازة مع أسرته".

يذكر أن المغربي صاحب الـ33 عامًا كان قد انضم للنصر في صيف 2018 قادمًا من واتفورد الإنجليزي، ولا يزال عقده مستمرًا حتى صيف 2021.

وشارك أمرابط في 28 مباراة بمختلف البطولات الموسم الجاري، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع تسعة آخرين.