أخبار الهلال اليوم | فيلم وثائقي عن البطولة الآسيوية السابعة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 4 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 4 مايو 2020 ...

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شقيقه: جيوفينكو يفكر في العودة إلى إيطاليا من بوابة إنتر ميلان

كشف الإيطالي جوزيبي، شقيق سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، عن أن شقيقه يفكر خلال الوقت الحالي في العودة إلى الدوري الإيطالي، بعدما قام بتغيير وكيل أعماله. التفاصيل هنا

اتحاد كرة القدم: موعد انطلاق الموسم الجديد مرتبط بعدة عوامل

نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن مصدر مسؤول في اتحاد كرة القدم السعودي قوله أن موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أنه يعتمد على عدة عوامل أبرزها جدولة المباريات المتبقية من البطولات القارية الآسيوية وكذلك جدولة مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم وموعد انتهاء الموسم الجاري والمتوقف حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

محمد الشيخ يُطالب بصناعة فيلم وثائقي عن البطولة القارية السابعة للهلال

طالب الناقد الرياضي محمد الشيخ بصناعة فيلم وثائقي عن فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019، مؤكدًا أنه حدث بارز في تاريخ النادي وكرة القدم السعودية ويجب الاهتمام به وتسليط الضوء عليه إعلاميًا، وأوضح الشيخ أن الجهة المنفذة لهذا العمل ستحقق نجاحًا مبهرًا وتجني ربحًا كبيرًا.

صحيفة: لوشيسكو يُواجه مشكلة صعبة في الهلال

سلطت صحيفة ديجيسبورت الرومانية الضوء على أوضاع الهلال وخاصة إمكانية رحيل نجميه بافيتيمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو واصفة ذلك بالمشكلة الكبيرة للمدرب رازفان لوشيسكو.