الهلال الأكثر تتويجًا في السعودية خلال العقد الأخير

الزعيم اسم على مسمى في العقد الأخير من الكرة السعودية

أوشك عام 2019 على نهايته، وسينتهي معه عقد جديد من القرن الـ21، وقد فرض الهلال نفسه زعيمًا بالفعل للأندية السعودية في الفترة بين 2010 حتى 2019.

الزعيم السعودي توج نفسه كأكثر الأندية السعودية فوزًا بالألقاب والبطولات في العقد الأخير، إذ حاز 14 بطولة بفارق هائل عن الفريق التالي وهو الأهلي بـ6 بطولات.

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وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين 4 مرات بجانب لقب دوري أبطال آسيا ولقبين لكأس خادم الحرمين الشريفين و5 ألقاب لكأس ولي العهد السعودي بجانب لقبين لكأس السوبر السعودي.

ونجح الأهلي في الفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين مرة واحدة كانت موسم 2015-2016، وأضاف لها في خزائنه 3 ألقاب لكأس ملك السعودية ولقب لكأس ولي العهد وآخر للسوبر السعودي.

وحل النصر و الاتحاد في المركز الثالث بـ4 ألقاب لكل منهما، إذ تُوج الأول بلقب الدوري السعودي 3 مرات وكأس ولي العهد مرة واحدة، فيما لم يفز العميد بالدوري السعودي لكنه جمع 3 ألقاب لكأس خادم الحرمين الشريفين ولقب واحد لكأس ولي العهد.

وفاز الشباب بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2011-2012 ولقبي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي عام 2014 ليصل مجموع ألقابه إلى 3.

ووضع الفتح نفسه داخل القائمة بتتويجه بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي عام 2013، فيما فاز التعاون باللقب الأخير في العقد وكان كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2019.