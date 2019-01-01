هل يعود "قاتل الهلال" للدوري السعودي عبر بوابة جدة؟

مدافع النصر السابق قد يعود للدوري السعودي

أفادت صحيفة المدينة السعودية أن هناك مفاوضات جدية تجري حاليًا بين برونو أوفيني مدافع الوكرة القطري ونادي الاتحاد السعودي، إذ يسعى الأخير لتعويض رحيل المدافع المغربي مروان دا كوستا.

النادي الغربي يعيش وضعًا صعبًا جدًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، إذ يتواجد في المركز الـ13 من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة فقط، ولذا تعمل الإدارة بجد لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في الأول من يناير القادم.

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وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي اختارت أوفيني مدافع النصر السابق لتعويض دا كوستا، وأن اللاعب لا يُمانع أبدًا العودة للدوري السعودي وارتداء قميص الاتحاد.

يُشار لأن أوفيني انضم للنصر السعودي قادمًا من نابولي الإيطالي صيف 2016 وقد استمر معه حتى نهاية عقده في يونيو 2019 لينتقل بعدها للوكرة القطري في صفقة انتقال حر.

وقد تُوج صاحب الـ28 عامًا بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي مع النصر موسم 2018-2019، بل ولعب دورًا مؤثرًا وحاسمًا في الفوز به بهدفيه ضد الهلال السعودي في مباراة الحسم التي انتهت لصالح النصر 3-2 وبهدف أوفيني في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

ولعب أوفيني خلال مسيرته الكروية مع العديد من الأندية داخل وخارج البرازيل، وأبرزها ساو باولو وسانتوس وتوتنهام وسيينا وتفينتي الهولندي.