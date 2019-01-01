كأس خادم الحرمين الشريفين 2020: مواعيد ونتائج المباريات، الجوائز والنظام

يقدم لكم جول تقريراً عن كل المعلومات اللازمة عن مواجهات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20، بعد الإنتهاء من القرعة في 7 أكتوبر الماضي

أحمد جمال

كان عشاق كرة القدم في السعودية على موعد مع انطلاق نسخة جديدة من المسابقة الثانية محلياً من حيث الشعبية وهي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تبدأ يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 8 ربيع الأول 1441 هجرياً.

هذه النسخة هي الرابعة والأربعين من كأس الملك منذ إنشائها عام 1957 والتي شهدت منافسات قوية على مر العصور، واستطاع فريق التعاون أن يُتوج بالبطولة في النسخة الماضية لأول مرة في تاريخهم بعده الانتصار المفاجئ على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، ولكن يبقى الرقم القياسي للبطولة من نصيب الأهلي الذي تُوج باللقب في 8 مناسبات آخرها في عام 2016.

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تم إجراء قرعة دور الـ64 من المُسابقة يوم الإثنين الماضي 7 أكتوبر 2019 بمقر الاتحاد السعودي بالرياض، وأسفرت عن بعض المواجهات التي ستشهد بعض الندية من الجولة الاولى.

ويقدم لكم جول النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20.

ما هو نظام بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20؟

يشارك في كأس خادم الحرمين الشريفين 64 فريقًا، 16 فريقاً من دوري المحترفين السعودي، 20 فريقًا من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي، 24 فريقًا من الدرجة الثانية بالإضافة للأندية المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة اللواء، وعكاظ وطويق وطبرجل.

وتم تقسيم الـ64 فريقاً في القرعة إلى مستويين، يضم المستوى الأول أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الـ16 فريق، والأندية أصحب المراكز الـ16 من دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي، بينما ضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى بجانب أندية دوري الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى الـ4 فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق، عكاظ، اللواء وطبرجل.

وأسفرت القرعة عن مواجهات طبيعية وليست بالصعبة بالنسبة للفرق الكبيرة في السعودية، حيث يواجه الاتحاد نادي الرياض، بينما يتقابل الهلال بنادي عرعر، فيما يواجه النصر نادي عفيف، والأهلي يلتقي بالجندل، وبالطبع جاء هذا بعد مراعاة القرعة لعدم اصطدام الفرق الكبار في المراحل الأولى، ولذا فق، بينما ستشهد بعض المواجهات بعض الندية.

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ويقدم لكم جول النسخة العربية لكم مواعيد جميع المواجهات التي سنشاهدها في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20.

مواعيد ونتائج مباريات كأس الملك المباراة الموعد النتيجة جدة - حطين الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441 1-2 الهلال - عرعر الأحد 3 نوفمبر 2019،

6 ربيع الأول 1441 1-4 الأنصار - البكيرية الإثنين 4 نوفمبر 2019،

7 ربيع الأول 1441 1-0 عكاظ - الفيحاء الإثنين 4 نوفمبر 2019،

7 ربيع الأول 1441 3-0 الجبلين - الثقبة الإثنين 4 نوفمبر 2019،

7 ربيع الأول 1441 0-2 الشرق - الوحدة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 2-1 المجزل - طواق الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 1-3 القيصومة - أبها الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 2-1 الجيل - الأنوار الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 1-2 القادسية - الروضة الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 2-1 الأهلي - الجندل الثلاثاء 5 نوفمبر 2019،

8 ربيع الأول 1441 1-4 الصفاء - الكوكب الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441 1-3 الحزم - الدرع الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441 3-2 الانتصار - الفتح الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441 4-0 النجوم - العروبة الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441 2-3 الشعلة - الصقور الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

15:15 السعودية، 14:15 مصر الطائي - الوشم الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

15:25 السعودية، 14:25 مصر التقدم - الاتفاق الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

15:25 السعودية، 14:25 مصر الحجاز - ضمك الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

15:25 السعودية، 14:25 مصر نجران - الخلود الخميس 7 نوفمبر 2019،

10 ربيع الأول 1441،

18:10 السعودية، 17:10 مصر الدرعية - الخليج الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

15:15 السعودية، 14:15 مصر العين - السد الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

15:45 السعودية، 14:45 مصر النهضة - الأخدود الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر العربي - الباطن الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

18:00 السعودية، 17:00 مصر الاتحاد - الرياض الجمعة 8 نوفمبر 2019،

11 ربيع الأول 1441،

20:00 السعودية، 19:00 مصر الجبيل - العدالة السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

15:15 السعودية، 14:15 مصر عفيف - النصر السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

16:20 السعودية، 17:20 مصر الساحل - أحد السبت 9 نوفمبر 2019،

12 ربيع الأول 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر التعاون - اللواء الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

15:20 السعودية، 14:20 مصر هجر - الرائد الأحد 10 نوفمبر 2019،

13 ربيع الأول 1441،

17:35 السعودية، 16:35 مصر وج - الفيصلي الإثنين 11 نوفمبر 2019،

14 ربيع الأول 1441،

18:20 السعودية، 17:20 مصر طبرجل - الشباب الأربعاء 13 نوفمبر 2019،

16 ربيع الأول 1441،

15:30 السعودية، 14:30 مصر ما هي جوائز لكأس خادم الحرمين الشريفين؟

تُعد من أكبر الجوائز التي يحصل عليها الفائز في كأس خادم الحرمين الشريفين هي تأهله مباشرة إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا، مما جعل بطولة كأس الملك ذات أهمية كبيرة، كما أن هناك جوائز مادية بالطبع حيث يحصل البطل على 10 مليون ريال سعودي، بينما يحصل الوصيف على مبلغ وقدره 4 مليون ريال سعودي.

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الجوائز المادية لكأس خادم الحرمين الشريفين 2019-20:

الدور الجائزة الوصيف 4 مليون ريال سعودي البطل 10 مليون ريال سعودي

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التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا

من هم الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين؟

البطل التاريخي لكأس خادم الحرمين الشريفين هو الأهلي صاحب الـ8 ألقاب، والذي أيضاً وصل إلى المباراة النهائية في 12 مناسبة ليُعد رقم قياسي أخر للفريق، يأتي من بعده الهلال والنصر برصيد 6 بطولات لكلٌا منهما، ومن ثم الاتحاد صاحب الـ4 ألقاب.

الأبطال السابقون لكأس خادم الحرمين الشريفين: