أخبار الاتحاد اليوم | رحيل لاعب جديد .. وفيصل الغامدي يثير الجدل بعد أزمة الاحتراف!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الجمعة الموافق 23 من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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تعرض لسخرية كبيرة! .. نجم الاتحاد يرد على فشل احترافه بـ"صورة جدلية"

أصبح مستقبل النجم الدولي الشاب فيصل الغامدي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، لغزًا كبيرًا في الوسط الرياضي السعودي؛ بعد "الجدل" بشأن احترافه من عدمه (طالع التفاصيل).

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"بعد أن راقبته أندية إنجلترا وطلبته جماهير الاتحاد" .. نجم برشلونة يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة!

تلقى نادي برشلونة الإسباني، ضربة قوية للغاية، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بتأكد إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

حارس الاتحاد يرحل بـ"مخالصة" .. وعبد الله المعيوف يفاضل بين عرضين!

يستعد نادي الاتحاد، لتوديع اثنين من حراس الفريق الأول لكرة القدم، وهما عبد الله المعيوف وعبد الله الجدعان، في ظل اتجاه المدير الفني لوران بلان، نحو الاعتماد على خدمات الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، في الموسم الجديد (طالع التفاصيل).

Shahid

رغم فرمان باريس سان جيرمان.. إنريكي يتخذ قراره بشأن سكرينيار ومطلوب الاتحاد!

خرج الثلاثي ميلان سكرينيار ونوردي ميكيلي ودانيلو من حسابات المدرب لويس إنريكي لمباراة باريس سان جيرمان ضد مونبلييه في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي (طالع التفاصيل).

في ظل الصراع الكبير على ضمه .. عون السلولي يُحدد موقفه من الاستمرار مع التعاون

حسم عون السلولي مدافع نادي التعاون موقفه من الانتقال إلى فريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الصراع الكبير على ضمه من جانب عديد من الأندية (طالع التفاصيل).

"نشعر أننا في الدوري الهندي" .. جماهير السعودية تثور مع انطلاق الموسم الجديد بسبب الهلال

بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، انتفضت جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي، ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي (طالع التفاصيل).

"احذروا من جريمة ماني وتقليد فاشل لثنائية ميسي وألفيش" .. الرائد يفضح أكاذيب لويس كاسترو التكتيكية مع النصر

بـ"الدموع" أنهى نادي النصر السعودي وجماهيره، الموسم الماضي 2023-2024، وبـ"الدموع أيضًا" بدأ الفريق الأول لكرة القدم، العام الرياضي الحالي (طالع التفاصيل).