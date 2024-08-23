"بعد أن راقبته أندية إنجلترا وطلبته جماهير الاتحاد" .. نجم برشلونة يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة!

ضربة قوية لنادي برشلونة..

تلقى نادي برشلونة الإسباني، ضربة قوية للغاية، مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بتأكد إصابة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

برشلونة يُعاني من عديد الإصابات، مع مطلع الموسم الجديد؛ أبرزهم المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو ومتوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج، بالإضافة إلى الثنائي الإسباني بابلو جافي وأنسو فاتي.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "ريليفو" مساء اليوم الخميس، غياب النجم الدنماركي أندرياس كريستنسين، مدافع نادي برشلونة، لمدة شهرين عن الملاعب؛ بسبب لإصابة.

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الشبكة الإسبانية الشهيرة كشفت عن أن إصابة كريستنسين "غامضة" حتى الآن؛ ولكنها قد تكون نفس مشكلة "إلتهاب الأوتار" التي عانى منها سابقًا، وأبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وأكدت الصحيفة على أن إصابة المدافع الدنماركي؛ تغلق الباب أمام إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأيام الأخيرة من الميركاتو؛ حيث وضعت الإدارة البرشلونية "بيع عقده"، كأحد الحلول لـ"الحصول" على أموال، لقيد الصفقات الجديدة.

جدير بالذكر أن أكثر من نادي إنجليزي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع أندرياس كريستنسين، بالإضافة إلى قيام جماهير نادي الاتحاد السعودي، بتدشين وسمًا عبر منصة "إكس"، في الساعات القليلة الماضية؛ للمطالبة بضمه إلى صفوف الفريق.