"احذروا من جريمة ماني وتقليد فاشل لثنائية ميسي وألفيش" .. الرائد يفضح أكاذيب لويس كاسترو التكتيكية مع النصر

النصر يكتفي بنقطة واحدة فقط في مباراته الأولى..

بـ"الدموع" أنهى نادي النصر السعودي وجماهيره، الموسم الماضي 2023-2024، وبـ"الدموع أيضًا" بدأ الفريق الأول لكرة القدم، العام الرياضي الحالي.

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النصر خسر (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر السعودي 2024-2025؛ ليفقد أول ألقاب الموسم الرياضي الجديد.

ولم تمر سوى 4 أو 5 أيام فقط، حتى تلقى الفريق النصراوي صدمة جديدة؛ وذلك بالسقوط في فخ التعادل الإيجابي (1-1) مع الرائد، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

Shahid

الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو افتتح النتيجة لنادي النصر، بـ"رأسية رائعة" في الدقيقة 34، قبل أن يُعادل المغربي محمد فوزير للرائد، من "ركلة جزاء" في الدقيقة 49.

ومن ناحيتها.. تستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل نادي النصر المخيب مع الرائد، في أولى مبارياته بمسابقة الدوري..