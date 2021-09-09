الإصابة تعطل مشاركة النني مع آرسنال.. ما هي مدة غيابه؟

آرسنال يعلن حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة نوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي.

أعلن نادي آرسنال رسميًا عن حالة لاعبيه المصابين قبل مواجهة نوريتش سيتي المقرر إقامتها يوم السبت على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

النجم المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال كان أحدث اللاعبين الذين دخلوا قائمة الإصابات في الفريق اللندني، حسبما أعلن النادي في بيانه.

ورغم إصابة النني، إلا أن آرسنال تلقى دفعة جيدة إلى حد كبيرة، بعد عودة أربعة لاعبين دفعة واحدة إلى التدريبات الجماعية، وإمكانية مشاركتهم مع فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

النني غاب عن المشاركة مع منتخب مصر في مباراة الجابون، ضمن الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 بسبب الإصابة.

ما هي حالة إصابة محمد النني؟

آرسنال في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت كشف عن حالة إصابة محمد النني، وطبيعتها ومدة غيابه.

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وجاء في بيان آرسنال: "محمد النني يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، الإصابة عبارة عن إجهاد في أوتار الركبة".

وأضاف البيان: "النني يهدف إلى العودة إلى التدريبات بشكل كامل في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ولعب النني مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي حين دخل بديلًا في مباراة مانشستر سيتي، التي خسرها آرسنال بنتيجة 5-0، كما شارك أساسيًا في فوز "الجانرز" بنتيجة 6-0 على وست بروميتش في الدور الثاني من كأس الرابطة الإنجليزية.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ben White

🇪🇬 Mohamed Elneny

🇬🇭 Thomas Partey

🇧🇷 Gabriel Magalhaes



🗞️ Our latest team news update is here 👇 — Arsenal (@Arsenal) September 9, 2021

من هم اللاعبون العائدون إلى آرسنال؟

آرسنال في بيانه للكشف عن حالات المصابين أكد عودة المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش، ولاعب الوسط الغاني توماس بارتي إلى التدريبات الكاملة بعد فترة من تعرضهما لإصابات مختلفة.

وإلى جانب بارتي وماجاليايش، عاد المهاجم الشاب إيدي نكيتيا إلى المران أيضًا بشكل كامل.

فيما تعافى المدافع بن وايت من إصابة بفيروس كورونا، وعاد هو الآخر كذلك إلى التدريبات.

اللاعبون الأربعة أصبحوا متاحين للاختيار من جانب أرتيتا، في حالة رغب في ضمهم إلى قائمة مباراة نوريتش سيتي.

ما هي الغيابات الأخرى عن آرسنال؟

يعد السويسري جرانيت جاكا الغائب الوحيد المؤكد إلى جانب النني عن آرسنال في مباراة نوريتش سيتي.

جاكا سيغيب بسبب إيقافه لثلاث مباريات، بعد تعرضه لطرد مباشر خلال مباراة مانشستر سيتي في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

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