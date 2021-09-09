ميسي: بعض الصحفيين عاملوني كفاشل!

ليونيل ميسي يتحدث عن التتويج بلقب كوبا أمريكا ويثمن دور ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين.

للمرة الأولى، تحدث ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين ونجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن فوز "الألبيسيليستي" بلقب بطولة كوبا أمريكا 2021.

ميسي حقق أول بطولة في تاريخه مع منتخب الأرجنتين الأول، عندما قاد "الألبيسيليستي" للفوز على حساب البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، ليحصد بذلك لقبًا طال انتظاره بالنسبة له.

وأخفق ميسي عدة مرات في معانقة المجد مع منتخب الأرجنتين، بخسارة نهائي كأس العالم 2014، بالإضافة إلى نهائيين متتالين في بطولة كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام منتخب تشيلي.

ماذا قال ميسي عن الفوز ببطولة كوبا أمريكا؟

تحدث ميسي في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "espn" الرياضية الأمريكية من قلب معسكر منتخب الأرجنتين عن الفوز الملحمي بلقب بطولة كوبا أمريكا.

وقال ميسي: "عندما فزنا لم أستطع تصديق ذلك، حلمت بالأمر كثيرًا لدرجة أنني لم أفهم حتى ما كان يحدث، أنا بصراحة أستمتع كثيرًا الآن حين أشاهد الصور لأنني في وقتها كنت أشبه بالغائب عن الوعي".

وأضاف: "معرفة أننا لسنا الأفضل في العالم كانت نقطة التحول بالنسبة لنا، ما نريده الآن هو استخدام هذه الطاقة للمساعدة في نمو الفريق".

وتابع: "أخيرًا قضيت إجازة سعيدة من أول يوم إلى آخر يوم، كنت ألعب دائمًا دون أن أصل إلى الهدف، وكانت الأيام الخمسة عشرة الأولى مريرة".

وعن مشاعره بعد الفوز قال ميسي: "كان هناك جزء من الصحفيين يعاملني كفاشل، وأنني لا أقدر قيمة قميص المنتخب، يجب أن نبدأ بالاعتراف بأننا لسنا الأفضل في العالم، لم نكن أسوأ من قبل أو الآن".

ماذا قال ميسي عن دور مدرب الأرجنتين؟

وتطرق ميسي للحديث عن ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين، ودوره الكبير في قيادة الفريق نحو المجد.

وقال ميسي: "لديه فضل كبير في كل ما حدث، لقد كان من انتزع المنتخب من لحظة صعبة، وكان يؤمن بما يقدمه ويتطور بشكل تدريجي، وكان يعرف دائمًا ما يريد".

وأضاف: "سكالوني وثق في اللاعبين والشباب، وكان يعرف دائمًا ما يريد، لقد تطورنا شيئًا فشيئًا، منذ بطولة كوبا أمريكا 2019 حققنا قفزة، بدأنا في النمو كمنتخب، كل ما قام به إلى جانب الجهاز الفني كان منح الثقة للاعبين ليقوموا بدورهم".

وأكمل: "اعتقادًا منا بأننا وصلنا إلى الذروة والإيمان بأننا الأفضل يجب أن نستمر في النمو، وأن نستفيد من الوضع الحالي، يجب أن تمنحنا بطولة كوبا أمريكا القوة والحيوية في اللعب، والتطور أكثر".

ماذا قال ميسي عن الضربة التي تعرض لها أمام فنزويلا؟

وخلال المقابلة، تحدث ميسي عن الضربة العنيفة التي تعرض لها خلال مباراة الأرجنتين وفنزويلا، في الجولة السابعة من تصفيات مونديال قطر.

وقال ميسي عن تلك الضربة: "شعرت أن قدمي كادت تنقسم، وشعرت أيضًا بشيء في ركبتي، وخلال المباراة شعرت ببعض الحرج".

وأضاف: "لحسن الحظ كانت مجرد ضربة ليس أكثر، لكنني كنت في تلك اللحظة قلقًا، الضربة كانت قبيحة".

ماذا قال ميسي عن مواجهة بوليفيا في تصفيات كأس العالم؟

ميسي خلال المقابلة تطرق للحديث عن مواجهة بوليفيا في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال قائد الأرجنتين: "نرى أن الأمور جنونية، ومن المؤسف أنه لا يمكن أن يكون الملعب ممتلئًا بسبب الجائحة، نحن في لحظة رائعة ونريد حقًا الاستمتاع به".

واختتم ميسي حديثه قائلًا: "هذا الفريق يفكر فقط في الفوز والنقاط الثلاث، نستمتع بالكأس التي فزنا بها، كنا قريبين عدة مرات، ولم نكن محظوظين بما يكفي لتحقيق ذلك في مرات، فزنا وعلينا الاستمتاع، لكن دون إهمال لأن أمامنا مباراة هامة في مشوارنا".

يذكر أن منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثاني في مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 15 نقطة بعد سبع جولات.

وينتظر منتخب الأرجنتين قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم حول مباراة البرازيل في الجولة الثامنة، والتي تم إلغاؤها بعد تدخل السلطات الصحية البرازيلية لمنع بعض لاعبي "الألبيسيلستي" من خوض المباراة بعد انطلاقها.

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