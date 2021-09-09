مفاجأة .. مباراة رونالدو الأولى مع مانشستر لن تُذاع!

مفاجأة غير سارة لجماهير مانشستر يونايتد بعد إذاعة مباراة رونالدو الأولى بعد العودة.

يبدو أن جماهير مانشستر يونايتد المتعطشة لرؤية البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى بعد عودته من جديد إلى ملعب "أولد ترافورد" ستواجه صعوبة في ذلك.

رونالدو عاد إلى مانشستر يونايتد بعد 12 موسمًا على رحيله في صيف 2009 إلى ريال مدريد الإسباني، الذي قضى بين صفوفه تسعة مواسم، تلاها ثلاثة سنوات لعبها في صفوف يوفنتوس الإيطالي.

الجماهير الإنجليزية تحديدًا لن تتمكن من مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي على شاشات التلفاز.

مباراة رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد لن تُذاع عبر شبكتي "بي تي سبورت" و"سكاي سبورتس" الإنجليزيتين، ما يمثل صدمة للجماهير في إنجلترا.

ما هي قواعد إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي؟

خلال فترة الإغلاق الكامل في المملكة المتحدة بسبب جائحة فيروس كورونا، تأقلم مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء البلاد على مشاهدة أي مباراة في الدوري الإنجليزي يريدونها على شاشة التلفزيون.

ويأتي ذلك لأن المباريات كانت تقام في ملاعب خالية، فتم إجراء تعديلات على بعض التقاليد القديمة في طريقة بث المباريات الإنجليزية.

وتم تعديل مواعيد المباريات لمراعاة عدم تداخل مباريات الدوري الإنجليزي، مما يعني أنه كان من النادر أن تتداخل المباريات مع بعضها البعض، خاصة في عطلة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا: مطاردة صلاح وإزاحة روني.. تسعة أرقام قياسية يلاحقها رونالدو مع عودته إلى يونايتد

كان التعديل الآخر هو رفع القيود المفروضة على بث المباريات التي تبدأ في الوقت التقليدي، الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جرينيتش، الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما سبب عدم إذاعة مباراة رونالدو الأولى مع مانشستر يونايتد؟

أثناء عمليات الإغلاق، كانت الدعوة إلى إلغاء مثل هذه التقاليد أمرًا منطقيًا، حيث لم تمكن الجماهير قادرة على الذهاب إلى الملاعب لمشاهدة المباريات.

لكن مع توافد المشجعين مرة أخرى بداية من موسم 2021-2022، تقرر إعادة العمل بذلك التقليد.

وتخضع القاعدة للتدقيق طوال الأسبوع في التحضير لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، والتي ستقام في التوقيت المذكور، وهي المباراة المتوقع أن تكون أول ظهور لرونالدو مع ناديه.

ما هي قيمة صفقة انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

رونالدو كان قريبًا للغاية من ارتداء قميص مانشستر سيتي، لكن تدخل أساطير يونايتد لإقناع البرتغالي بالتخلي عن الأمر كان أحد أسباب إجهاض الصفقة.

وتمكن مانشستر يونايتد من استعادة كريستيانو رونالدو من يوفنتوس في صفقة بلغت قيمتها 15 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى ثمانية ملايين يورو كمتغيرات.

اقرأ أيضًا