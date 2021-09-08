تهميش وغموض حول التجديد .. هل انتهى وقت النني في آرسنال؟

اللاعب عقده ينتهي الصيف القادم

رفض نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا من نظيره التركي جلطة سراي من أجل ضم لاعبه المصري محمد النني، ولكن هل يعني ذلك أن الفريق بحاجة له؟

الدولي المصري عقده ينتهي مع النادي اللندني في 30 يونيو 2022، ولا توجد أي أنباء أو محاولات حتى الآن لتجديد عقده مع المدفعجية.

الصورة تبدو غير واضحة إلى حد كبير في الوقت الحالي، لأن آرسنال لم يبيعه إلى جلطة سراي وكذلك لم يحافظ عليه بعقد جديد.

وهو ما يضعنا أمام حقيقة أن وقت النني في ملعب الإمارات قد انتهى لعدة أسباب، وعليه الرحيل في أقرب فرصة..

قدوم لوكونجا

آرسنال تعاقد مع لاعب الوسط الشاب سامبي لوكونجا من أندرلخت هذا الصيف، والبعض اعتقد أنه سيكون مجرد صفقة مستقبلية ولن يلعب مع الفريق كأساسي.

إصابة توماس بارتي لعبت لصالح لوكونجا بشكل كبير، حيث شارك كأساسي ضد برينتفورد وأيضًا ضد تشيلسي وجلس كبديل غير مستخدم ضد مانشستر سيتي.

وعلى الجانب الآخر لم يظهر النني سوى في 45 دقيقة فقط في الدوري الإنجليزي من 3 مباريات، كانت ضد سيتي لتعويض طرد جرانيت جاكا.

المدرب ميكيل أرتيتا اعتمد عليه ضد وست بروميش في كأس رابط المحترفين، وهو ما يعكس أن دوره سيستمر في التقلص.

عدم ظهور النني كأساسي حتى مع إصابة بارتي ونقص خبرة لوكونجا، يؤكد أن اللاعب خرج تمامًا من الحسابات والخطة المستقبلية للفريق.

لماذا لم يبيعه آرسنال؟

النادي الإنجليزي يعاني من نقص كبير في خط الوسط، بعد رحيل داني سيبايوس وماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا في الصيف.

وهو ما جعل آرسنال يمتلك 4 لاعبين وسط فقط، وهم النني وجاكا ولوكونجا وتوماس بارتي، لذلك كان من الصعب استكمال الموسم بـ3 لاعبين فقط.

الفرصة قد تأتي مرة أخرى للنني من أجل الرحيل في يناير، وعليه استغلالها، بدلًا من مواصلة الموسم كلاعب يتقلص دوره بشكل مستمر في انتظار إصابة أو إيقاف للظهور كأساسي.

وعلى الجانب الآخر آرسنال سيكون عليه إضافة المزيد من الجودة لوسطه، باعتباره أكثر الأماكن التي تعاني بالفريق منذ فترة طويلة.

إصابات متكررة لتوماس بارتي، وتخبط جاكا وتعرضه للطرد بصورة مستمرة، ونقص خبرة لوكونجا رغم العلامات المبشرة له، واقتراب رحيل النني، كلها أمور تشير إلى ضرورة التدعيم.

أين يذهب النني؟

صاحب الـ29 سنة خاض تجربة ناجحة جدًا مع بيشكتاش التركي، كانت سببًا في اعتماد أرتيتا عليه بعد عودته من الإعارة.

النادي التركي حاول ضمه هذا الصيف، ولكنه فشل وتعاقد مع ميراليم بيانيتش بدلًا منه، لتأتي الفرصة أمام جلطة سراي ليرفض آرسنال أيضًا.

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ربما يكون قيام النادي الإنجليزي برفض العرضين في صالح النني، لأنه يستحق التواجد بدوري أقوى بالدوريات الكبرى.

المستوى الذي ظهر به اللاعب الموسم الماضي، يجعله قادرًا على التواجد ضمن أندية الوسط في إنجلترا أو لأحد الأندية الإيطالية أو الإسبانية، لذلك يجب أن تكون هذه خطوته القادمة.