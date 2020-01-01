أخبار الأهلي | نادر شوقي يُعلن انفصاله عن أحمد فتحي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم الأربعاء 1 إبريل

سيطر الحوار الذي أجراه رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي المصري مع قناة أون تايم سبورت على مدار اليومين السابقين على العناوين الإخبارية الخاصة بالفريق الأحمر، إذ مازالت أصداء الحوار مستمرة خاصة حول النقاط الجدلية التي تحدث عنها المدرب السويسري.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 1 إبريل 2020 ...

فايلر: لا يوجد مشكلة مع الجهاز الطبي في الأهلي

ترددت أخبار كثيرة حول رغبة المدرب السويسري في تغيير الجهاز الطبي بالنادي والتعاقد مع طبيب أجنبي حال جدد عقده مع الفريق، لكن فايلر نفى الأمر خلال حواره مع الإعلاميين سيف زاهر وأحمد شوبير مؤكدًا على عدم وجود مشاكل مع أي فرد من الجهاز المعاون.

فايلر شدد على أنه لن يُغير أي عنصر من جهازه المعاون حال جدد عقده مع الأهلي، مضيفًا "الجهاز الطبي يؤدي عمله جيدًا، هناك بعض الإصابات تتأخر في العلاج لكن هذا طبيعي نوعًا ما، علينا الحديث حول هذا الأمر لكن هذا لا يعني أن هناك مشاكل مع الجهاز الطبي، إصابة رمضان صبحي الوحيدة التي كانت عضلية في الإصابات الأخيرة لكن البقية قطع في الأربطة وأمور أخرى".

محمود الخطيب: نمر بفترة في منتهى القسوة

تحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري عقب نهاية اجتماعه بأعضاء مجلسه حول الفترة الاستثنائية الحالية التي يعيشها العالم أجمع حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال الخطيب، خلال كلمة ألقاها عبر قناة ناديه "اليوم تاريخي لمجلس إدارة الأهلي، لأنها أول مرة في تاريخ النادي يُعقد اجتماعًا لمجلس الإدارة عبر الفيديو، وهذا لأننا ملتزمين بإجراءات الوقاية، لكن هذه الفترة قاسية جدًا بل في منتهى القسوة على العالم أجمع، فلا بد من الاهتمام بكافة الإجراءات الوقائية". ( المزيد من التفاصيل )

الأهلي يُوضح موقفه من أزمة مؤمن زكريا

أدلى شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم الأهلي بتصريحات خاصة لقناة النادي الرسمي كشف خلالها كافة التفاصيل الخاصة بموقف النادي تجاه أزمة لاعبه السابق "مؤمن زكريا" والذي يمر بحالة صحية صعبة ويُعالج حاليًا.

شريف فؤاد أكد على حرص الأهلي الكبير على مساعدة مؤمن زكريا رغم أنه لا يرتبط بعقد مع الفريق وغير مقيد في قائمته، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة ولعطائه الكبير للأهلي. ( المزيد من التفاصيل )

رئيس سموحة: مضطرون لتسديد مستحقات اللاعبين، والأهلي بطل الدوري

استبعد فرج عامر رئيس نادي سموحة استئناف الموسم الحالي من الدوري المصري والمتوقف حاليًا بسبب إجراءات الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا في نفس الوقت على وجوب تتويج الأهلي بطلًا له.

رئيس النادي السكندري قال في تصريحات لإذاعة أون سبورت أف أم "أتمنى بالتأكيد عودة الدوري المصري لكني أعتقد أن هذا الأمر صعب للغاية ولن يحدث، خاصة أننا مضطرون لبدء الموسم القادم مبكرًا بسبب أولمبياد طوكيو التي أجلت للعام القادم".

"هذا الأمر لا ينفي حقيقة أن الأهلي بطل الدوري هذا الموسم، وأعتقد أن الأخذ بالترتيب الحالي في مسألة الهبوط ومشاركة الأندية في البطولات القارية هو الأفضل، وربما علينا انتظار ما سيحدث في البطولات الأوروبية ونسير على نفس النهج". ( المزيد من التفاصيل )

نادر شوقي يُعلن انفصاله عن أحمد فتحي

قال وكيل اللاعبين المصري نادر شوقي أنه لم يعد يمثل الدولي المصري أحمد فتحي نجم النادي الأهلي الذي يُفكر حاليًا في قضية تجديد عقده مع النادي والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

نادر شوقي يُمثل العديد من اللاعبين المصريين وأبرزهم حاليًا رمضان صبحي.