أحمد فتحي: قررت الرحيل عن الأهلي لإعطاء الفرصة للجيل الجديد

أحمد فتحي يصدر بيانًا رسميًا موجهًا للجماهير بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء.

أصدر أحمد فتحي، لاعب النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بشأن رحيله عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده، في ظل عدم وصوله لاتفاق مع إدارة ناديه على تجديد العقد.

ونشر فتحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا رسميًا جاء فيه:

"بداية أحب أن أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين إدارة النادي الأهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم، أو وجود خلاف معهم، فال يصح جملة وتفصيلًا، أن يكون هناك خلاف بيني أنا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي، وإدارته التي لم تتدخر جهدًا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء أي خلافات مزعومة وغير صحيحة".

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"فبعد أكثر من 12 عامًا من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي، محققًا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لأسدال الستار والبحث عن تحدٍ جديد في حياتي المهنية، وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي، الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح.

"فهذه هي سنة الحياة، لقد اتخذت قرارًا لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كرة قدم، والتي استمرت أكثر من 20 عامًا لم ادخر جهدًا أو نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي".

"قرار يرفضه القلب بشدة ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات، وهكذا علمتنا الحياة كي نخرج مرفوعين الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائنا كي لا نصبح عبء على النادي أو الجماهير".

"كما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر، لإعطاء الفرصة كاملة للجيل الجديد داخل النادي، والبحث عن تجربة جديدة وشغف جديد في مكان آخر".

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"في هذه اللحظات وأنا أكتب كلماتي هذه، أحب أن أتوجه بالشكر لجماهير النادي الأهلي العظيمة، والتي صنعت اسم ونجومية أحمد فتحي، يعلم الله ما بداخلي من مشاعر تجاه تلك الجماهير، والتي لا يزال أصداء صوتها في آذاني، وهي التي طالما غمرتني بالحب والمساندة الدائمة في جميع الأوقات والتي لن أستطيع أن أوفيها حقها مهما كتبت من كلمات".

"في النهاية أرجوا من كل الجماهير المحبة والعاشقة للنادي الأهلي أن تتفهم هذا القرار النابع من كوني أريد تخليد الصورة التي رآني بها جمهور النادي الأهلي خلال فترة تواجدي، وأني لا أريد المساس بهذه الصورة التي لن تفارق ذهني، وحفظ الألقاب التي تطلق عليّ من قبل جمهور النادي العظيم، والمشاعر المتبادلة بيني وبين الجمهور بعد الاعتزال، والذي قد يكون قريبًا".

"أخيرًا أحب أن أتوجه بالشكر إلى كل اللاعبين والأجهزه الفنية ومجالس الإدارات التي تعاملت معها في خلال فترة تواجدي في النادي الأهلي، ربنا انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي، ولكن سأظل دومًا مشجعًا ومحبًا وفخورًا كوني واحد من أبنائه وجمهوره العظيم".

ورفض أحمد فتحي عرض النادي الأهلي لتجديد عقده، والذي وصل إلى 12 مليون جنيهًا في الموسم الواحد، لمدة موسمين قادمين، ليفضل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.