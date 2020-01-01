رئيس سموحة: مضطرون لتسديد مستحقات اللاعبين، والأهلي بطل الدوري

الدوري المصري متوقف حاليًا

استبعد فرج عامر رئيس نادي سموحة استئناف الموسم الحالي من الدوري المصري والمتوقف حاليًا بسبب إجراءات الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مؤكدًا في نفس الوقت على وجوب تتويج الأهلي بطلًا له.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة جمعها من 17 مباراة، ويُطارده المقاولون العرب بنقاطه الـ33 من 18 مباراة، وقد لُعبت 18 جولة من الموسم.

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رئيس النادي السكندري قال في تصريحات لإذاعة أون سبورت أف أم "أتمنى بالتأكيد عودة الدوري المصري لكني أعتقد أن هذا الأمر صعب للغاية ولن يحدث، خاصة أننا مضطرون لبدء الموسم القادم مبكرًا بسبب أولمبياد طوكيو التي أجلت للعام القادم".

"هذا الأمر لا ينفي حقيقة أن الأهلي بطل الدوري هذا الموسم، وأعتقد أن الأخذ بالترتيب الحالي في مسألة الهبوط ومشاركة الأندية في البطولات القارية هو الأفضل، وربما علينا انتظار ما سيحدث في البطولات الأوروبية ونسير على نفس النهج".

وعن إمكانية تخفيض رواتب اللاعبين، قال فرج عامر "مضطرون لتسديد مستحقات ورواتب اللاعبين كما هي عملًا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، قد تحدث مبادرات من جانب اللاعبين مثلما حدث في بعض الأندية الأوروبية لكني لم ولن أتحدث مع لاعبي سموحة حول الأمر".