أخبار الأهلي اليوم | تعادل ودي جديد، والصفقة الأغلى في تاريخ النادي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ...

الأهلي يتعادل وديًا في غياب عسيري

تعادل الأهلي مع العين 1-1 في ثاني مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدوري السعودي، وسجل هدفه الوحيد عبد الله الحسون عند الدقيقة السابعة من اللقاء فيما عادل العين في الربع ساعة الأخيرة.

وغاب عن المباراة عبد الفتاح عسيري الذي رفض تجديد عقده مع النادي ووقع عقود انضمامه للنصر بدءًا من يناير القادم.

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الاتحاد السعودي يتعاقد مع 50 طبيبًا لمراقبة المباريات

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع 50 طبيبًا لمراقبة 207 مباراة في 4 مسابقات مختلفة ستنطلق من جديد مطلع أغسطس القادم.

وسيُعين الاتحاد طبيبًا واحدًا لكل مباراة يُنظمها في الدوري السعودي بمختلف درجاته وفقًا للبروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي، ولن تُقام أي مباراة دون وجود المراقب الطبي وإشرافه بنفسه على تطبيق البروتوكول المعتمد وفحص الحالات المشتبه بها والقيام بزيارات ميدانية للأندية ورفع التقارير لغرفة القيادة والتحكم بالاتحاد.

وسيُوفر الاتحاد كذلك سيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى المستشفى بخلاف سيارات الإسعاف الأخرى المعتاد وجودها في الملاعب.

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