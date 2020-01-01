عبد الفتاح عسيري .. محب الرقم 10 الذي فضل النصر على الهلال والأهلي

تعرف على تفاصيل هامة في المسيرة الكروية لنجم النصر الجديد عبد الفتاح عسيري، وسر الرقم 10 في حياته، وكيف سيلعب مع العالمي في وجود تخمة من النجوم؟

انضم لاعب الوسط السعودي الدولي، عبد الفتاح العسيري، إلى فريق النصر مؤخرًا، ليكون أحد أهم وأفضل الصفقات المُبرمة في السوق الصيفي للانتقالات بالمملكة العربية السعودية هذا العام.

ووقع عسيري على عقود انتقاله إلى الكتيبة النصراوية لمدة ثلاث سنوات مقبلة، يوم الخميس الماضي، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وجاء ذلك بعد أن تعثرت مفاوضات اللاعب مع إدارة ناديه السابق أهلي جدة، الذي لعب له على مدار أربع سنوات مضت، منذ أن انتقل إليه من الاتحاد، أربع سنوات كانت مليئة بالتألق والنجومية.

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وحصل العالمي على توقيع عبد الفتاح عسيري، بعد منافسة شرسة مع العديد من الأندية التي كانت ترغب اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات وقدرات فنية أبهرت الجميع في المملكة وخارج المملكة.

والآن دعونا نتعرف على عبد الفتاح عسيري عن قرب..

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من هو عبد الفتاح عسيري؟

وُلد عبد الفتاح عسيري في محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية يوم 26 فبراير من عام 1994.

وبدأ اللاعب مسيرته الكروية في صفوف ناشئي نادي حطين التابع لمدينة جازان، لتجتذب موهبته في تلك السن الصغيرة أنظار كبار أندية السعودية.

لكن نادي اتحاد جدة كان أول من قدم عسيري للجماهير السعودية والعربية، بعد أن نجح في التعاقد معه وهو لم يتجاوز عامه السابع عشر، وكان ذلك في عام 2011، بعد منافسة شرسة مع الشباب في ذلك التوقيت.

نجح عسيري منذ ذلك التوقيت في تشكيل ثنائية شهيرة مع زميله السابق فهد المولد، ساهمت في نجاح الفريق في تحقيق لقب كأس الملك وفضية كأس السوبر.

لكن صيف عام 2016 لم يكن سعيدًا على جماهير العميد، بعد أن قرر عبد الفتاح عسيري وضع حدًا لمسيرته مع الاتحاد والانتقال إلى صفوف أهلي جدة.

كان انتقال عسيري للأهلي غريبًا بعض الشيء، لكونه رُفض في الأهلي مرتين حين حاول خوض اختبارات الناشئين في النادي في الصغر، أثناء وجوده في حطين، لكنه حول ذلك لدافع كبير نجح من خلاله في إبهار جماهير الفريق وإثبات خطأ تأخر ناديه في التعاقد معه منذ سنوات سابقة.

ومنذ وصوله إلى الأهلي، تمكن اللاعب من الوصول مع فريقه إلى وصافة الدوري وفضيتي كأس الملك والسوبر في موسمه الأول، كما بلغ في موسمه الثاني ربع نهائي دوري أبطال آسيا وساهم في احتلال فريقه لوصافة الدوري.

غير أنه خلال الموسمين الأخيرين، لم يستطع عسيري من مواصلة دفعه للأهلي إلى الأمام، ولم ينجح الفريق في المنافسة على أي لقب، واكتفى باحتلال المركز الرابع في النسخة الماضية من الدوري، وهو نفس ترتيبه في النسخة الحالية.

ورغم ذلك لم يخرج عبد الفتاح عسيري خالي الوفاض من تجربته مع الأهلي، إذ أنه حقق عدة أرقام قياسية فردية، كانت أبرزها اعتباره أكثر لاعب سعودي صناعة للأهداف منذ انتقاله إلى الفريق بواقع 25 تمريرة ناجحة، وهو رقم تجاوز به أي أي لاعب سعودي آخر في بطولتي الدوري وكأس الملك.

وكان يوم الخميس الماضي موعدًا لنهاية قصة عسيري مع الأهلي، بعد أن وقع رسميًا للنصر لمدة ثلاثة مواسم، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

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ما هو سر الرقم 10 في حياة عبد الفتاح عسيري؟

يعتبر الرقم 10 هو واحد من أهم الأرقام في حياة اللاعب عبد الفتاح العسيري، وهو الرقم الأول الذي يُفتش عنه في أي نادٍ ينتقل إلى صفوفه.

ويعود السر في ذلك إلى نجم أهلي جدة السابق خالد قهوجي الذي كان يرتدي القميص رقم 10، والذي يعتبره عسيري قدوته ومثله الأعلى.

كيف سيلعب عبد الفتاح عسيري مع النصر؟

يجيد عسيري اللعب في مركزي الجناح الأيمن وكلاعب حر في خط الوسط، على الرغم من أنه سيجد منافسة شرسة داخل الكتيبة النصراوية.

ويمتلك النصر وفرة من اللاعبين في وسط الميدان خاصةً بعد الصفقات التي أتمها في الفترة الأخيرة على غرار سلطان العنزي وخالد الغنام وعبدالعزيز الدوسري وعبدالمجيد الصليهم، إضافةً إلى الوافد الجديد عبدالفتاح عسيري، وكذلك بيتروس وجوليانو مختار علي.

كما يعد المغربي نور الدين أمرابط واحدًا من أعمدة الفريق في مركز الجناح الأيمن.

لكن تقارير سعودية أشارت إلى أن النادي قد يلجأ لبيع الجناح الأيسر النيجيري أحمد موسى، على أن يلعب مكانه أمرابط، وذلك من أجل فسح الطريق لتواجد عسيري في مركز الجناح الأيمن الذي كان شاهدًا على تألقه في السنوات الماضية.