موعد مباراة الأهلي الودية ضد أحد والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أهلي جدة وأحد الودية استعداداً لعودة منافسات الدوري السعودي بعد التوقف بسبب جائحة كورونا، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟

يواجه فريق أهلي جدة السعودي نظيره أحد يوم الأربعاء القادم وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية في ثالث مبارياته الودية استعدادًا لعودة منافسات الدوري السعودي.

وسوف تُستأنف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الرابع من شهر أغسطس المقبل، بعد توقفها في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسبق للأهلي وأن خاض مباراتين وديتين أمام جدة والعين، حيث تعادل في الأولى بهدف لكل فريق، وهي نفس النتيجة التي انتهت عليها المباراة الثانية.

المزيد من الفرق

وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الأهلاوي كان يحتل المركز الرابع في ترتيب المسابقة قبيل توقفها، وذلك برصيد 37 نقطة، وذلك بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث الوحدة، والذي سيتواجه أمامه في وديته الأخيرة في معسكره الإعدادي قبيل عودته لمنافسات الدوري السعودي، والتي سيعود إليها بمواجهة الحزم ضمن منافسات الجولة 23.

والآن نستعرض معاً موعد مباراة الأهلي وأحد، والقنوات الناقلة..

أخبار الأهلي اليوم | ودية جديدة، وأسرار رحيل عسيري للنصر

ما هو موعد مباراة الأهلي وأحد الودية؟

موعد المباراة الودية بين أهلي جدة وأحد ، هو يوم الأربعاء 22 يوليو 2020، الموافق 1 ذو الحجة 1441، وذلك على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الودية ضد أحد؟

يُنقل الدوري السعودي بشكل حصري على القنوات الرياضية السعودية مجانًا دون تشفير، بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD، لكن القناة حتى الآن لم تُعلن عن إذاعة مباراة أهلي جدة وأحد .