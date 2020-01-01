أخبار الأهلي اليوم | الأزمات مازالت تُلاحق النادي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 9 مايو 2020 ...

الفيفا يجبر لاعب الأهلي على دفع مليون ريال للاتحاد

أخيرًا، الاتحاد يفوز بقضية وله أموال عند نادٍ آخر. التفاصيل هنا

هل يخسر الأهلي 10 ملايين يورو بسبب 1.3 مليون؟

نجم وسط الأهلي يُرسل خطابًا للنادي يُهدده بدفع 1.3 مليون يورو وإلا سيفسخ العقد من جانب واحد. التفاصيل هنا

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الأهلي ينتظر قرارًا صادمًا من فيفا بشأن لوكاس ليما

ينتظر النادي الأهلي السعودي قرارًا صادمًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مستحقات نادي نانت الفرنسي عن صفقة انتقال مدافعه لوكاس ليما للفريق السعودي.

النادي الفرنسي وحسب صحيفة الجزيرة حصل على حُكم لصالحه من فيفا بعدما تقدم بشكوى ضد الأهلي لعدم حصوله على مستحقاته، ويُنتظر أن يُوقع فيفا غرامة مالية على الراقي.

جوزيف دي سوزا مطلوب في فاسكو دي جاما