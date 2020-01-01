هل يخسر الأهلي 10 ملايين يورو بسبب 1.3 مليون؟

متاعب النادي السعودي لا تتوقف

يبدو أن مصاعب النادي الأهلي السعودي لن تتوقف، إذ أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن لاعب الوسط البرازيلي جوزيف دي سوزا أرسل لإدارة النادي مطالبًا بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة وإلا فسخ عقده من طرف واحد.

وأوضحت الصحيفة أن دي سوزا طالب إدارة الفريق الجداوي بضرورة سداد 1.3 مليون يورو (6 ملايين ريال سعودي) هي قيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وتتضمن مليون يورو من مقدم عقده مع النادي و300 ألف يورو قيمة جزء من رواتبه المتأخرة عن الأشهر الماضية.

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وأضافت الصحيفة أن محامي اللاعب البرازيلي أمهل إدارة الأهلي مدة 15 يومًا من تاريخ الخطاب المرسل للنادي لسداد المبالغ المتأخرة وإلا سيضطر اللاعب لفسخ عقده مع النادي من طرف واحد.

فسخ النجم البرازيلي عقده من جانب واحد سيعني خسارة الأهلي 10 ملايين يورو على الأقل هي القيمة السوقية للاعب حاليًا حسب موقع ترانسفيرماركت.

وقد أوضح الحقوقي أحمد الأمير أن أي لاعب يحق له فسخ عقده من جانب واحد حال لم يحصل على راتبه الشهري لمدة شهرين ومنح ناديه فرصة 15 يومًا للسداد عبر إخطار مكتوب.