الفيفا يجبر لاعب الأهلي على دفع مليون ريال للاتحاد

قضية تثير الجدل بالإعلام السعودي

قالت تقارير صحفية محلية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنذر سعيد المولد، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أمس الأول، بإلزامه ونادي فارنزي البرتغالي بدفع مليون ريال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال 30 يومًا.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أرسل خطابًا موجهًا إلى اللاعب وإلى نادي الاتحاد، من أجل إشعارهما، عقب صدور قرار في مايو من العام الميلادي الماضي بتعويض نادي الاتحاد بمبلغ 271 ألف دولار “مليون ريال سعودي” .

وكان الاتحاد قد أعلن منذ شهور عن تلقيه خطابًا من فيفا تضمن القرار فيما يخص قضية سعيد المولد وانضمامه لنادي فارنزي البرتغالي.

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وأوضح النادي السعودي خلال بيان ظهر على حسابه الرسمي في تويتر أن الحكم أكد أحقيته في الحصول على تعويض مالي نتيجة مخالفة.

المولد تعاقده مع النادي وتوقيعه عقدًا مع النادي البرتغال دون الرجوع له،وأضاف البيان "ألزم الفيفا النادي البرتغالي واللاعب لدفع 271 ألف دولار وهو ما يُساوي تقريبًا مليون ريال سعودي لنادي الاتحاد".

وأكد اتحاد جدة أنه بانتظار حيثيات الحُكم لدراسته جيدًا ورؤية إمكانية تقديم استئناف ضده بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.

يُذكر أن المولد بعدما عاد من فارزني لعب لفريق الرائد قبل أن ينضم لصفوف الأهلي ويُوقع معه حتى عام 2021.