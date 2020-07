آرسنال ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة آرسنال ضد ليفربول في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والتي يستضيفها استاد الإمارات

آرسنال 2 × 1 ليفربول

❌ Van Dijk gifts a goal

❌ Alisson gifts Arsenal a goal



Jurgen Klopp doesn't know what's going on! 🤷‍♂️#ARSLIV pic.twitter.com/Enx9EF08nv — Goal (@goal) July 15, 2020

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

45' تشاكا يمرر كرة لساكا في يسار منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة أرضية لكن تسلل على شاب آرسنال.

44' روبرتسون يرسل كرة لأليسون الذي يخرج ويمررها لفان دايك، لكن الهولندي لا يتحرك للكرة وينطلق لها لاكازيت الذي يمرر الكرة من يمين منطقة الجزاء لنيلسون المتمركز في العمق، فيرسل تسديدة تسكن شباك أليسون.

44' الثااااااااااااااااااااني لآرسنال عن طريق نيلسون.

42' فيرمينو يمرر كرة لصلاح الذي يرسل تسديدة من يمين منطقة الجزء يبعدها الدفاع.

41' تشامبرلين يتقدم بالكرة في اليسار فانطلق له تشامبرلين وأبعد الكرة، والحكم يحتسب ضربة مرمى.

39' روبرتسون يرسل عرضية من الركنية يحولها ماني إلى المرمى برأسه، لكن عالية إلى ضربة مرمى.

38' روبرتسون يرسل عرضية من اليسار يبعدها هولدينج لركنية.

36' تشامبرلين يرسل كرة عالية لماني الذي يدخل يسار منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية يحاول صلاح السيطرة عليها برأسه، لكن الكرة تبتعد عنه.

34' حصار لليفربول على آرسنال المتراجع تمامًا.

Arsenal's first 32 minutes against :



❍ 1 shot

❍ 1 goal



Clinical against the Champions. pic.twitter.com/TgJ5lDaPKS — Squawka Football (@Squawka) July 15, 2020

32' فان دايك مرر كرة خاطئة من أمام منطقة الجزاء للخلف، فوجدت لاكازيت الذي راوغ ألسون وأودع الكرة في الشباك.

32' التعااااااااااااااااادل لآرسنال عن طريق لاكازيت.

30' تشاكا يرسل كرة عالية من وسط الميدان تبحث عن نيلسون لكن روبرتسون يبعدها.

29' سواريس يرسل عرضية من اليمين يبعدها أرنولد لتماس.

28' تشامبرلين يرسل تسديدة من أمام المنطقة تصطدم بتشاكا وتصل لصلاح في يمين المنطقة، لكن تسلل على المصري.

27' سيطرة ليفربول تتواصل وآرسنال يضغط على حامل الكرة.

26' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

24' الحكم يشير إلى وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

22' ركنية لليفربول من اليمين ينفذه أرنولد بعرضية يحولها فان دايك للمرمى برأسه، لكن الكرة في يد الأرجنتيني.

21' ماني من جديد يظهر ويتوغل في اليسار ثم يضم ويرسل تسديدة أرضية يطير لها مارتينيز هذه المرة ويعترضها من على يساره.

21' نيلسون يهرب بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها دفاع الريدز.

جووووووووووووووووووووووووووول، ساديو يسجل الهدف الأول للريدز ⚽️🔥 pic.twitter.com/0TmpBoQf2i — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 15, 2020

20' فيرمينو مرر كرة لروبرتسون على يسار منطقة الجزاء، فأرسل الظهير عرضية أرضية وجدت قدم ماني الذي حولها للشباك.

20' جووووووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق ماني.

18' ليفربول بدأ يستحوذ على الكررة، وآرسنال يتراجع.

17' لويز يرسل كرة أمامية تعبر من الجميع إلى أليسون.

16' خطأ لليفربول من اليسار ينفذه روبرتسون بعرضية يبعدها الدفاع الأحمر.

14' هدوء في نسق اللقاء في هذه الأثناء، والكرة حائرة بين الفريقين.

12' خطأ لليفربول من أمام منطقة الجزاء على اليسار، ينفذه روبرتسون بعرضية تصل سهلة ليد لينو.

12' SO CLOSE! Bobby charges down Martinez and his block hits the post and goes behind for a goal kick!



[0-0]#ARSLIV pic.twitter.com/at7xS3PnnB — Liverpool FC ( Champions 🏆) (@LFC) July 15, 2020

12' يا ربااااااااااااااه، مارتينيز يحاول يشتت الكرة فيضع فيرمينو قدمه أمامها في منطقة الجزاء، لكنها تخرج إلى ضربة مرمى.

10' عرضية من اليمين عن طريق أرنولد تصطدم بفيرمينو في منطقة الجزاء وتصل لفان دايك أمام المنطقة فيمررها لروبرتسون.

8' ليفربول يكسر الحصار ويبدأ في التقدم.

6' آرسنال هو الأفضل في البدايو وليفربول متراجع.

5' عرضية من اليسار من نيلسون يرتقي لها سواريس في يمين منطقة الجزاء ويحول الكرة برأسه للعمق، لكن دفاع ليفربول الأقرب للكرة.

3' الكاميرا ترصد أوباميانج وعليه ملامح الامتعاض بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء

2' ليفربول على اليمين بالأسود الرديف، وآرسنال بالأبيض والأحمر المعتاد.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة...

نجمنا العربي المصري محمد صلاح يشارك في مباراته الـ(150) بقميص الريدز أمام آرسنال. 🇪🇬#آرسنال_ليفربول pic.twitter.com/mwjQYFyt77 — AS Arabia (@as_arabia) July 15, 2020

تشكيل آرسنال:

يبدأ المدرب ميكيل أرتيتا بالتشكيل التالي:

التشكيل | 3-4-3

إميليانو مارتينيز

كيران تيرني - دافيد لويز - روب هولدينج

بوكايو ساكا - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا - سيدريك سواريس

ريس نيلسون - أليكساندر لاكازيت - نيكولاس بيبي

📋 Five changes from the weekend...



➡️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

⬅️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020

البدلاء: داني سيبايوس - سوكراتيس - مات ماكي - جوزيف ويلوك - هيكتور بييرين - بيير إيميريك أوباميانج - شكودران موستافي - سياد كولاسيناك - آينسلي ميتلاند نايلس.

تشكيل ليفربول:

يبدأ يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

جورجينيو فينالدوم - فابينيو - أليكس أوكسليد تشامبرلين

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

البدلاء: شيردان شاكيري - كورتيس جونز - هارفي إليوت - ديان لوفرين - نيكو ويليامز - تاكومي مينامينو - نابي كيتا - أدريان - ديفوك أوريجي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي...

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الجانرز صاحب الأرض في المركز التاسع في الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق نتائج إيجابية وتحسين ترتيبه في جدول المسابقة حيث يفصله عن شيفيلد يونايتد صاحب المركز السابع 4 نقاطٍ فقط، ويبعد عن وولفرهامبتون صاحب المركز السادس 5 نقاط، ويلتقي آرسنال مع صاحب المركز الأول ثم صاحب المركز الثاني في مباراتين متتاليتين وتعد لقاءات هامة وفاصلة للفريق في الجولات الأخيرة من عمر البطولة.

ليفربول صاحب المركز الأول في ترتيب الدوري الإنجليزي والذي حسم البطولة مبكرًا برصيد 93 نقطة يسعى للعودة لنتائجه الإيجابية وتحقيق الفوز وإسعاد جماهيره بعد تعادله بنتيجة ١-١ في آخر لقاء له في البطولة، والذي جمعه مع نادي بيرنلي صاحب المركز التاسع، ولعب الريدز 35 مباراة في البطولة حتى الآن فاز في ثلاثين مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر مباراتين فقط.

كان آخر لقاء جمع بين آرسنال وليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي انتهى بفوز الأخير بنتيجة 3-1، ويملك كلا الفريقين قاعدة جماهيرية عريضة داخل وخارج إنجلترا، وينتظر عشاق الفريقين مباراة ممتعة وقوية وبالطبع يأمل محبي كل فريق فوز فريقهم المفضل.

