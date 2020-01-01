روبرتسون: فرصة صلاح؟ لو سددها 10 مرات سيسجل 9 منهم

روبرتسون يتحدث عن صلاح وتعادل ليفربول أمام بيرنلي

قال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول إن الفرصة التي أضاعها محمد صلاح في الدقيقة 92 كانت غريبة لدرجة أنه لو أعادها 10 مرات لن يضيعها سوى في تلك المرة.

وكان روبرتسون قد سجل هدفًا في تعادل ليفربول أمام بيرنلي بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد أداء صلاح في المباراة وتضييعه للفرص ردود فعل غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي علق عليه روبرتسون في تصريحاته بعد المباراة.

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قال روبرتسون: لقد لعب بيرنلي مباراة جيدة، ولكننا كنا بحاجة إلى أن نكون أفضل من ذلك بكثير، لقد سيطرنا على الشوط الأول وخلقنا الكثير من الفرص الخطيرة، ولم يكن لديهم أي تهديد حقًا، نحن نعلم مع فريق مثل بيرنلي سيطمعون في المباراة مع الوقت خاصة إذا كانت النتيجة 1/0 فقط.

وأضاف: "يجب أن نكون أكثر فاعية أمام المرمى، بيرنلي سيظلون على موقفهم لأنهم يبحثون عن النتائج، هم فريق رائع ولديهم مدرب رائع، لذا ننسب لهم الفض ، لكننا نعلم أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل"

وحول فرصة صلاح الضائعة قال: "صلاح أهدر كرة سهلة في الدقيقة 92، وأعتقد أنه إذا حصل على هذه الفرصة في 10 مرات فإنه سيسجل 9 ولن يضيعها سوى في تلك المرة"

وحول أداء اللاعبين الشباب قال: "نيكو ويليامز وكورتيس جونز؟ لقد قدما أداءً رائعًا طوال الموسم ودفعا زملائهم الفتيان في مواقعهم. اعتقدت أن نيكو كان لامعًا وأحاول مساعدته كلما استطعت كظهير ظهير، جونز أيضًا لديه الثقة والقدرات الكبيرة"

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يذكر أن ليفربول يحتاج للفوز في المباريات الثلاثة المتبقية حتى يصل للنقطة رقم 102، ليعادل رقم يوفنتوس كونتي في 2014 كأكثر فرق الدوريات الكبرى حصولًا على النقاط في موسم واحد.