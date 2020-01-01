أخبار برشلونة: يوفنتوس يخطط لخطف نيمار والسيتي هو الطريق للاوتارو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 14 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الخميس 14 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 14 مايو 2020

برشلونة يدفع جوارديولا للعودة

أشار تريفور سينكلير إلى أن برشلونة يدفع بيب جوارديولا للعودة من جديد للكامب نو، وقد يحمل المستقبل القريب رحيل المدرب من مانشستر سيتي .

ينتهي عقد جوارديولا مع السيتي في صيف 2021 وكان هناك حديث عن أنه يمكن أن يكون في طريقه للخروج.

ويعتقد سنكلير أن البلوجرانا سيحاول إعادته مرة أخرى إلى كامب نو ، مضيفًا أنه قد ينجح في ذلك.

يوفنتوس يخطط لخطف نيمار من برشلونة​

يستعد يوفنتوس لمزاحمة برشلونة في سوق الانتقالات من خلال التحرك لنجم باريس سان جيرمان نيمار، حسبما أفاد موندو ديبورتيفو.

يريد الفريق الإيطالي ثنائية بين النجم البرازيلي وكريستيانو رونالدو وهو على استعداد لتقديم باولو ديبالا إلى باريس من أجل إنهاء الصفقة.

ومع ذلك ، يمكن أن تكون مطالب نيمار المالية هي سبب فشل الصفقة، لأن بطل الدوري الإيطالي لن يكون على استعداد لدفع راتبه الحالي في العاصمة الفرنسية.

تاجليافيكو يرد على أخبار ارتباطه ببرشلونة

يقول نيكولاس تاجليافيكو إنه لا يوجد شيء ملموس فيما يتعلق بأخبار انتقاله إلى برشلونة مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط الظهير الأيسر بأتلتيكو مدريد وأرسنال خلال العام الماضي ، لكن التقارير الأخيرة تشير أن البلوجرانا يجري بالفعل محادثات مع وكيله.

لكن الأرجنتيني يقول إنه لم يسمع أي شيء من الجانب الكتالوني حيث اقترح أنه سيحاول مغادرة أياكس هذا الصيف.

تشيلسي قد يخطف بيانيتش من برشلونة

قال جانلوكا دي مارزيو أن تشيلسي مستعد لعرض جورجينيو كجزء من محاولته للحصول على توقيع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.

مدرب البيانكونيري ماوريسيو ساري هو معجب كبير بالبرازيلي الإيطالي، ويمكن أن يكون عرض التبادل يدرج البلوز في مقدمة قائمة الراغبين للاعب الذي اقترب هذه الأيام من برشلونة .

ديمبيلي قد يرحل من برشلونة مقابل 60 مليون يورو

يمكن أن يقبل برشلونة ما لا يقل عن 60 مليون يورو (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) في أي صفقة تتعلق بعثمان ديمبيلي، حسب ماركا.

يتجه اللاعب الدولي الفرنسي نحو الخروج من كامب نو في سوق الانتقالات، وقد يُسمح له بالمغادرة بسعر مخفض.

برشلونة يُدخل راكيتيتش في صفقة تباديلة من يوفنتوس

يأمل برشلونة في إدخال إيفان راكيتيتش كجزء من صفقة تبادلية كبيرة مع يوفنتوس في سوق الانتقالات.

وتفيد التقارير الصادرة من سبورت أن الفريق الكتالوني من المقرر أن يوقع مع ميراليم بيانيتش وماتيا دي شيليو من البيانكونيري، بينما سيذهب جان كلير توديبو إلى فريق آخر.

يحتاج البلاوجرانا إلى إضافة لاعب في الصفقة لتقليل المقابل المادي لضم البوسني، وقد استقر على راكيتيتش رغم أن فريق السيدة العجوز كان يرغب في لاعب خط وسط أصغر سنًا.

ميسي لن يعود للأرجنتين

من غير المرجح أن يعود ليونيل ميسي للعب مع نيويلز أولد بويز، وفقًا لابن عمه ماكسي بيانكوتشي.

وقال بيانكوتشي لـ Ataque Futbolero عبر أولي: "لولا انعدام الأمن ، ليس لدي شك في أنه سيلعب في الأرجنتين ، هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يؤثر عليه عندما يعود إليه".

"حلمي أن أتمكن من رؤية ليو في نيويلز ، لكني أرى الأمر مستحيلاً. من الصعب تخيل أن ميسي يلعب كلاسيكو، على الأطفال الذهاب إلى المدرسة ... المدينة أصبحت جحيمًا."

عوار بديل بيانيتش في يوفنتوس

بحسب Le10Sport، فإن يوفنتوس سيتحرك لنجم ليون حسام عوار إذا غادر ميراليم بيانيتش في سوق الانتقالات.

ارتبط متوسط الميدان البوسني بالانتقال إلى برشلونة أو مانشستر يونايتد، ويبدو أن مسيرته مع يوفنتوس لمدة أربع سنوات ستنتهي مع حلول الميركاتو.

برشلونة يستعين بمانشستر سيتي لضم لاوتارو

يأمل برشلونة في الحصول على توقيع لاوتارو مارتينيز من إنتر في صفقة تبادلية ثلاثية تشمل نيلسون سيميدو وجواو كانسيلو، حسب تقارير سبورت الكتالونية.

يحرص البلاوجرانا على ضم المهاجم الأرجنتيني مع بداية سوق الانتقالات، لكنه يتطلع إلى صفقة تبادلية لخفض سعره.

وبحسب الصفقة المقترحة سيذهب سيميدو إلى مانشستر سيتي ، مما سيسمح لكانسيلو بالعودة إلى الإنتر حيث لعب على سبيل الإعارة في 2017-18.

دي شيليو بديل سيميدو في برشلونة

بحسب ماركا، دخل برشلونة في مفاوضات مع يوفنتوس من أجل ضم الظهير الأيمن ماتيا دي شيليو في سوق الانتقالات.

لم يتمكن الكتلان من التوصل إلى اتفاق مع نيلسون سيميدو بشأن تمديد العقد وعرضوا البرتغالي للبيع نتيجة لذلك.

ومع البحث عن ظهير أيمن جديد، اتجه البلوجرانا إلى البيانكونيري لضم الإيطالي الذي قد يكلف حوالي 10 مليون يورو (9 مليون جنيه استرليني / 11 مليون دولار).