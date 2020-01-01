مدونة حية

أخبار الانتقالات: جوارديولا لن يعود لبرشلونة وهالاند يتجاهل ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأربعاء 13 مايو 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لسوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

محدث
التعليقات()
Getty Images

سباق إنجليزي على موهبة سيلتيك

2020-05-13T15:58:34Z

مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال يتطلعون لضم اللاعب الشاب

أفادت صحيفة جلاسكو تايمز أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال هم فقط عدد قليل من الأندية التي تتابع لاعب خط وسط سيلتيك دانييل كيلي.

ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 15 سيرحل للدوري الإنجليزي، فبجانب الثلاثي يتطلع ليستر سيتي وتوتنهام أيضًا لضمه.

غموض في مستقبل كافاني

2020-05-13T15:55:59Z

عقد الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان ينتهي هذا الصيف

لا يزال إدينسون كافاني غير متأكد من مستقبله في باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في نهاية يونيو القادم.

شهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انخفاض وقت لعبه هذا الموسم، حيث فضل المدرب الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي في الهجوم.

تم ربط كافاني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ولكن لا يزال بإمكانه تمديد عقده مع العاصمي الفرنسي.

(C)Getty Images

يوفنتوس عرض على برشلونة روجاني

2020-05-13T15:51:56Z

جاء ذلك بعد استفسار الكتلان عن دي ليخت

وفقًا لموندو ديبورتيفو، فإن يوفنتوس عرض على برشلونة التوقيع مع دانييل روجاني بعد طلب النادي الكتالوني توقيع ماتييس دي ليخت.

دخل البلوجرانا والبيانكونيري في سلسلة مفاوضات لعدة أشهر بخصوص صفقة تبادلية بين بيانيتش وأرتور.

برشلونة يحدد سعر ديمبيلي

2020-05-13T15:49:55Z

يتوقع برشلونة الحصول على 60 مليون يورو فقط (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) مقابل التخلي عن الجناح عثمان ديمبيلي، بحسب ماركا.

وصل ديمبيلي مقابل 105 مليون يورو (95 مليون جنيه استرليني / 116 مليون دولار) في صيف 2017 كبديل لنيمار، لكنه كافح من أجل إحداث تأثير في النادي وفشل.

مع استهداف برشلونة الآن لاوتارو مارتينيز وعودة نيمار، من المرجح بيع الفرنسي بأكبر سعر ممكن لجمع الأموال.

أولمو: على فيرنر البقاء في لايبزيج

2020-05-13T15:42:18Z

يبدو أن الانتقال إلى أنفيلد بالنسبة للألماني أمر لا مفر منه مع مرور الوقت، لكن زميله في الفريق يشعر أنه يجب أن يبقى

يعتقد داني أولمو زميل تيمو فيرنر المرتبط بالانضمام لليفربول أن رفيقه في لايبزيج يجب أن يبقى مع النادي ولا يرحل مع بداية سوق الانتقالات.

تمكن الفريق الألماني من التمسك بمهاجمه من إغراءات بايرن ميونخ الصيف الماضي، ولكن الشعور الآن هو أنه فقط مسألة وقت قبل أن يتطلع فيرنر لتحدٍ جديد.

يبدو أنفيلد هو الوجهة المفضلة لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، لكن أولمو فتى برشلونة السابق يشعر أن زميله سيكون الأفضل له في البقاء.

وقال لجول: "إنه سريع للغاية ولديه غريزة قاتلة، لقد سجل كثيرًا هذا الموسم. إنه لاعب يمنحك الكثير من الفرص بالطريقة التي يلعب بها. أعتقد أن المكان الأنسب له هو لايبزيج والدوري الألماني. إنه يعمل بشكل جيد حيث هو ".

Imago Images

يومان لحسم بقاء بيريشيتش في بايرن ميونخ أو عودته لإنتر

2020-05-13T15:35:54Z

أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن بايرن ميونخ أمامه يومين ليقرر ما إذا كان سيطبق خيار الشراء على جناح إنتر إيفان بيريشيتش الذي يلعب للأحمر على سبيل الإعارة.

الجمعة 15 مايو هو الموعد النهائي، وسيكون عشية عودة الدوري الألماني من التوقف بسبب فيروس كورونا.

وبحسب ما ورد يأمل النيراتزوري في أن يفعل بايرن ميونخ خيار الشراء، التي من شأنها أن تمول خزائن فريق الدوري الإيطالي بحوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار).

Getty Images

بايرن ميونخ يريد جفارديول

2020-05-13T15:32:38Z

قال وكيل اللاعبين يوريكا فرانسيس لموقع سبورتسكي نوفوستي، إن بايرن ميونخ يتابع مدافع دينامو زغرب البالغ من العمر 18 عامًا جوزيب جفارديول.

وقال فرانسيس إن مدرب فريق تحت 17 عامًا في البافاري ميروسلاف كلوزه "معجب جدًا" بالمراهق.

ميلان يحدد بديل كالابريا

2020-05-13T15:28:27Z

بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان مستعد لبيع دافيدي كالابريا مع وجود اهتمام من بولونيا وفيورنتينا لضمه في سوق الانتقالات.

يقال أن الروسونيري حدد دينزيل دامفريس ظهير أيمن آيندهوفن ومنتخب هولندا كبديل للإيطالي في حال رحيله.

هالاند يتجاهل أخبار اهتمام ريال مدريد

2020-05-13T15:24:52Z

النرويجي لا يتوي المغادرة

قال إيرلينج هالاند إنه لا يزعج نفسه بالأخبار التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.

وصل النرويجي إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، لكنه وجد نفسه مرتبطًا دائمًا بالعملاق الإسباني.

Getty Images

برشلونة يريد مدافع توتنهام

2020-05-13T15:21:09Z

أفادت ميرور إلى أن برشلونة مهتم بمدافع توتنهام خوان فويث.

ولعب صاحب الـ22 عامًا ثماني مبارياتٍ فقط تحت قيادة جوزيه مورينيو ويُزعم أنه يرغب في الرحيل لتأمين مكان له في التشكيل الأساسي لأي فريق.

يبدو أن برشلونة يرى فويث كبديل رخيص لجان كلير توديبو أو صامويل أومتيتي اللذين يمكن بيعهما مع بداية سوق الانتقالات.

نجم أتالانتا على رادار باريس سان جيرمان

2020-05-13T15:17:21Z

باريس سان جيرمان مهتم بضم تيموثي كاستاني الظهير الأيمن لأتالانتا، حسب صحيفة Le10Sport.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ينتهي عقده في عام 2021 ، أنه متعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب على جانبي الملعب وفي دور أكثر تقدمًا أيضًا.

يمكن أن يكون كاستاني بديلاً لزميله البلجيكي توماس مونييه، الذي يمكن أن يترك الفريق العاصمي في انتقال مجاني هذا الصيف.

مانشستر سيتي متأكد أن جوارديولا لن يعود لبرشلونة

2020-05-13T15:15:08Z

يعتقد مانشستر سيتي أن المدرب بيب جوارديولا لن يعود إلى برشلونة، وفقًا لصحيفة ذا صن.

أشار مرشح البلاوجرانا الرئاسي خوان لابورتا إلى أنه يرغب في عودة جوارديولا كجزء من محاولته لاستعادة رئاسة النادي.

بقي لدى الإسباني عامًا واحدًا في عقده الحالي ويأمل السيتي في تجديد العقد مع المدرب البالغ من العمر 49 عامًا.

توتنهام لن يبيع ندومبيلي

2020-05-13T15:02:44Z

بحسب تقرير لميرور فإن توتنهام لن يبيع تانجاي ندومبيلي في سوق الانتقالات القادمة.

عانى اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في موسمه الأول مع السبيرز، وقد ارتبط بالانتقال إلى برشلونة أو ليفربول في الميركاتو.

لكن جوزيه مورينيو يريد أن يحظى بالاستفادة القصوى من الفرنسي ، وسوف يرفض رحيله.