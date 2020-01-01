أخبار الانتقالات: جوارديولا لن يعود لبرشلونة وهالاند يتجاهل ريال مدريد

سباق إنجليزي على موهبة سيلتيك
مانشستر يونايتد وتشيلسي وآرسنال يتطلعون لضم اللاعب الشاب
أفادت صحيفة جلاسكو تايمز أن مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال هم فقط عدد قليل من الأندية التي تتابع لاعب خط وسط سيلتيك دانييل كيلي.
ويبدو أن اللاعب البالغ من العمر 15 سيرحل للدوري الإنجليزي، فبجانب الثلاثي يتطلع ليستر سيتي وتوتنهام أيضًا لضمه.
غموض في مستقبل كافاني
عقد الأوروجوياني مع باريس سان جيرمان ينتهي هذا الصيف
لا يزال إدينسون كافاني غير متأكد من مستقبله في باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده في نهاية يونيو القادم.
شهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا انخفاض وقت لعبه هذا الموسم، حيث فضل المدرب الثلاثي نيمار وكيليان مبابي وماورو إيكاردي في الهجوم.
تم ربط كافاني بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، ولكن لا يزال بإمكانه تمديد عقده مع العاصمي الفرنسي.
يوفنتوس عرض على برشلونة روجاني
برشلونة يحدد سعر ديمبيلي
يتوقع برشلونة الحصول على 60 مليون يورو فقط (53 مليون جنيه استرليني / 65 مليون دولار) مقابل التخلي عن الجناح عثمان ديمبيلي، بحسب ماركا.
وصل ديمبيلي مقابل 105 مليون يورو (95 مليون جنيه استرليني / 116 مليون دولار) في صيف 2017 كبديل لنيمار، لكنه كافح من أجل إحداث تأثير في النادي وفشل.
مع استهداف برشلونة الآن لاوتارو مارتينيز وعودة نيمار، من المرجح بيع الفرنسي بأكبر سعر ممكن لجمع الأموال.
أولمو: على فيرنر البقاء في لايبزيج
يبدو أن الانتقال إلى أنفيلد بالنسبة للألماني أمر لا مفر منه مع مرور الوقت، لكن زميله في الفريق يشعر أنه يجب أن يبقى
يعتقد داني أولمو زميل تيمو فيرنر المرتبط بالانضمام لليفربول أن رفيقه في لايبزيج يجب أن يبقى مع النادي ولا يرحل مع بداية سوق الانتقالات.
تمكن الفريق الألماني من التمسك بمهاجمه من إغراءات بايرن ميونخ الصيف الماضي، ولكن الشعور الآن هو أنه فقط مسألة وقت قبل أن يتطلع فيرنر لتحدٍ جديد.
يبدو أنفيلد هو الوجهة المفضلة لدى اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، لكن أولمو فتى برشلونة السابق يشعر أن زميله سيكون الأفضل له في البقاء.
وقال لجول: "إنه سريع للغاية ولديه غريزة قاتلة، لقد سجل كثيرًا هذا الموسم. إنه لاعب يمنحك الكثير من الفرص بالطريقة التي يلعب بها. أعتقد أن المكان الأنسب له هو لايبزيج والدوري الألماني. إنه يعمل بشكل جيد حيث هو ".
يومان لحسم بقاء بيريشيتش في بايرن ميونخ أو عودته لإنتر
أفادت صحيفة جازيتا ديلو سبورت أن بايرن ميونخ أمامه يومين ليقرر ما إذا كان سيطبق خيار الشراء على جناح إنتر إيفان بيريشيتش الذي يلعب للأحمر على سبيل الإعارة.
الجمعة 15 مايو هو الموعد النهائي، وسيكون عشية عودة الدوري الألماني من التوقف بسبب فيروس كورونا.
وبحسب ما ورد يأمل النيراتزوري في أن يفعل بايرن ميونخ خيار الشراء، التي من شأنها أن تمول خزائن فريق الدوري الإيطالي بحوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه استرليني / 22 مليون دولار).
بايرن ميونخ يريد جفارديول
قال وكيل اللاعبين يوريكا فرانسيس لموقع سبورتسكي نوفوستي، إن بايرن ميونخ يتابع مدافع دينامو زغرب البالغ من العمر 18 عامًا جوزيب جفارديول.
وقال فرانسيس إن مدرب فريق تحت 17 عامًا في البافاري ميروسلاف كلوزه "معجب جدًا" بالمراهق.
ميلان يحدد بديل كالابريا
بحسب كالتشيو ميركاتو فإن ميلان مستعد لبيع دافيدي كالابريا مع وجود اهتمام من بولونيا وفيورنتينا لضمه في سوق الانتقالات.
يقال أن الروسونيري حدد دينزيل دامفريس ظهير أيمن آيندهوفن ومنتخب هولندا كبديل للإيطالي في حال رحيله.
هالاند يتجاهل أخبار اهتمام ريال مدريد
النرويجي لا يتوي المغادرة
قال إيرلينج هالاند إنه لا يزعج نفسه بالأخبار التي تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد مع بداية سوق الانتقالات.
وصل النرويجي إلى بوروسيا دورتموند في يناير الماضي، لكنه وجد نفسه مرتبطًا دائمًا بالعملاق الإسباني.
برشلونة يريد مدافع توتنهام
أفادت ميرور إلى أن برشلونة مهتم بمدافع توتنهام خوان فويث.
ولعب صاحب الـ22 عامًا ثماني مبارياتٍ فقط تحت قيادة جوزيه مورينيو ويُزعم أنه يرغب في الرحيل لتأمين مكان له في التشكيل الأساسي لأي فريق.
يبدو أن برشلونة يرى فويث كبديل رخيص لجان كلير توديبو أو صامويل أومتيتي اللذين يمكن بيعهما مع بداية سوق الانتقالات.
نجم أتالانتا على رادار باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان مهتم بضم تيموثي كاستاني الظهير الأيمن لأتالانتا، حسب صحيفة Le10Sport.
أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ينتهي عقده في عام 2021 ، أنه متعدد الاستخدامات ويمكنه اللعب على جانبي الملعب وفي دور أكثر تقدمًا أيضًا.
يمكن أن يكون كاستاني بديلاً لزميله البلجيكي توماس مونييه، الذي يمكن أن يترك الفريق العاصمي في انتقال مجاني هذا الصيف.
مانشستر سيتي متأكد أن جوارديولا لن يعود لبرشلونة
يعتقد مانشستر سيتي أن المدرب بيب جوارديولا لن يعود إلى برشلونة، وفقًا لصحيفة ذا صن.
أشار مرشح البلاوجرانا الرئاسي خوان لابورتا إلى أنه يرغب في عودة جوارديولا كجزء من محاولته لاستعادة رئاسة النادي.
بقي لدى الإسباني عامًا واحدًا في عقده الحالي ويأمل السيتي في تجديد العقد مع المدرب البالغ من العمر 49 عامًا.