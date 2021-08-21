أومتيتي ردًا على تجاهل برشلونة: الحياة هكذا

مدافع برشلونة بات أكثر هدوءًا

يبدو أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، أصبح أكثر هدوءًا عن ذي قبل.

اللاعب رفض التعليق على وضعه في برشلونة لأحد الجماهير ورده كان هادئًا جدًا.

ماذا قال أومتيتي للجمهور عن وضعه في برشلونة؟

آخر ما قيل عن مستقبل المدافع الفرنسي كان عند طلب أحد الجماهير أمس من أومتيتي التوقيع له عقب خروجه من التدريبات.

في فيديو بُث على تيك توك قال المشجع لأومتيتي كما نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو: "لا تستحق ما يفعله معك برشلونة".

رد المدافع الفرنسي كان هادئًا "لا شيء يحدث، إنها الحياة".

هل تغير موقف مدافع برشلونة؟

آخر مباراة لعبها أومتيتي مع برشلونة كانت ضد يوفنتوس على كأس جوان جامبر الودية.

جماهير برشلونة وقتها أطلقت صافرات استهجان ضد اللاعب لأنها ترى استمراره مع الفريق براتبه الكبير عجل برحيل قائدها السابق وهداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي.

وقتها غادر أومتيتي الملعب عقب المباراة ولم يحضر مراسم استلام الكأس مع فريقه.

وبعدها رد صامويل على حسابه الرسمي على إنستجرام وكتب "أحيانًا من الأفضل ألا تقول شيئًا؛ الصمت أفضل".

ويمتد عقد أومتيتي مع برشلونة حتى صيف 2023، ويرتبط اسمه حاليًا بعدة أندية قد يرحل إليها منها أولمبيك ليون الفرنسي وروما الإيطالي.

ويغيب صامويل عن قائمة برشلونة مجددًا ولن يكون حاضرًا مع ميراليم بيانيتش في مباراة أتلتيك بيلباو اليوم السبت في ثاني جولات الدوري الإسباني.

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