برشلونة يستغيث .. لقد طفح الكيل يا أومتيتي!

من هو أكبر مشكلة في برشلونة؟

تفاقمت أزمة اللاعب الفرنسي، صامويل أومتيتي مع برشلونة وأصبح أحد أكبر المشاكل في النادي خلال الفترة الحالية.

أومتيتي ضمن الأسماء التي يرغب النادي الكتالوني للتخلي عنهم هذا الصيف لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة النادي إلى الطريق الصحيح من الناحية المالية.

ما هو الجديد بخصوص أزمة أومتيتي؟

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن أومتيتي أصبح شوكة في حلق النادي الكتالوني، وإذا تخلص منه، ستكون هناك فرصة لتسجيل الوافد الجديد سيرخيو أجويرو دون أن يجبر اللاعبين على تخفيض رواتبهم.

وحسب "سبورت" الكتالونية فإن النادي قد أرسل بالفعل تحذيرًا لمدافعه الفرنسي من أنه سيُنهي عقده إذا لم يجد ناديًا جديدًا.

ما هو موقف أومتيتي الأخير؟

يصر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا على البقاء في كامب نو. يعتقد أنه تم التغلب على مشاكله الجسدية وهو الآن مستعد للقتال من أجل اللعب أساسيًا.

وأكد أنه لن يرحل إلا في حال وصول عرض من نادٍ كبير، فاللاعب يرى أنه يستحق اللعب لفريق مرشحًا للفوز بالبطولات.

وقد رفض أومتيتي عرضًا من بنفيكا، كما ربطته الصحف بالانتقال إلى نيس الفرنسي، وحدث تواصل بالفعل بين النادي الكتالوني وبعض الوكلاء.

يذكر أنه لا يزال متبقيًا في عقد اللاعب موسمين آخرين وهو يتقاضى واحدة من أكبر الرواتب في الفريق، والتخلص منه تعتبر الخطوة الصحيحة نحو حل الأزمة التي تجتاح النادي.

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