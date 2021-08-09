رحيل ميسي لن يمر بسلام.. هجوم بين أومتيتي وجماهير برشلونة

بداية الأزمات في برشلونة بعد رحيل ميسي.

لم يدع المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي صافرات جماهير ناديه برشلونة ضده تمر بسلام.

المدافع الفرنسي رد مهاجمًا عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

ماذا حدث بين أومتيتي وجمهور برشلونة؟

تعرض أومتيتي لهجوم من جماهير برشلونة الحاضرة في ملعب يوهان كرويف خلال مباراة فريقهم مع يوفنتوس على كأس جوان جامبر الودية أمس الأحد.

صافرات الاستهجان ضد اللاعب سُمعت منذ اللحظة الأولى لتقديم اللاعبين.

شارك أومتيتي في اللقاء بديلًا في الشوط الثاني ومع كل كرة كان يلمسها سُمعت صافرات الاستهجان ضده.

زميل صامويل، جيرارد بيكيه، أحد قادة الفريق حينما أدرك ما يحدث طالب الجمهور بالتوقف وتشجيع اللاعبين عوضًا عن ذلك.

كيف رد أومتيتي؟

رد أومتيتي على ما تعرض له انقسم إلى موقفين: الأول حينما غادر الملعب عقب المباراة ورفض حضور مراسم التتويج بالكأس بعد فوزفريقه 3-0.

الخطوة الثانية كانت ما كتبه صامويل في "ستوري" على حسابه الرسمي على إنستجرام "أحيانًا من الأفضل ألا تقول شيئًا؛ الصمت أفضل".

لماذا تثور جماهير برشلونة على أومتيتي؟

لم تطلق جماهير برشلونة صافرات استهجانها على صامويل وحده؛ بل تعرض زملائه ميراليم بيانيتش وأنطوان جريزمان وكوتينيو لنفس الأمر.

جريزمان دعم أومتيتي تحديدًا ونشر لمواطنه على "ستوري" إنستجرام صورة.

يبدو أن جماهير برشلونة غاضبة تحديدًا من هؤلاء اللاعبين لأنها كانت تأمل في رحيلهم عن الفريق بسبب رواتبهم الكبيرة.

الرحيل كان من الممكن أن يسهل بقاء هداف الفريق التاريخي ليونيل ميسي الذي رحل بسبب الفشل في تجديد عقده نظرًا للصعوبات والأزمة المالية التي يعاني منها برشلونة وتمنعه من قيده.

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