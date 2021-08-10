أخبار برشلونة: العروض تنهال على أومتيتي ووصول ميسي إلى باريس

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

محدث | كواليس رحيل ميسي عن برشلونة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021:

أوضحت تقارير صحفية، أن عدة عروض وصلت إلى إدارة برشلونة، للتعاقد مع صامويل أومتيتي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن نيس الفرنسي ضمن المهتمين بضمه، وموناكو أيضًا.

أشارت تقارير صحفية، إلى استمرار أزمة إيلاش موريبا، لاعب برشلونة مع إدارة فريقه، بعد أن قررت إدارة الفريق إبعاده عن الفريق الأول بسبب امتناعه عن تجديد عقده وتخفيض راتبه.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة يرى أن موريبا يفكر في الرحيل بالمجان في نهاية الموسم الجديد، حتى إذا اضطر لعدم خوض أي مباراة حتى يونيو 2022.

وصل ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعبه السابق، إلى باريس من أجل خوض الفحص الطبي، تمهيدًا للانتقال إلى باريس سان جيرمان، خلال الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن يعلن الفريق الباريسي، التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني، بعقد يمتد إلى موسمين في صفقة انتقال حر.

أفادت تقارير صحفية، رغبة نادي ميلان في التعاقد مع سيرجينو ديست، مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الروسونيري لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وبحسب ما ذكرته صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن ميلان يراقب وضع ديست مع برشلونة، تمهيدًا للتعاقد معه في حال فشل التوقيع مع فلورينزي ظهير باريس سان جيرمان.

أعلن نادي برشلونة، تفاصيل إصابة لاعب الفريق أوسكار مينيجويزا، والتي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الإسباني الأولمبي في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وبحسب بيان الفريق الكتالوني، فإن المدافع الشاب تعرض لإصابة عضلية في عضلة الفخذ الأيسر، ولم يحدد برشلونة مدة غياب مينيجويزا لأنها تعتمد على سرعة تعافيه.