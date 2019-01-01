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الدوري الإنجليزي الممتاز

أرسنال يفقد مكتشف النجوم ويعين نجمه السابق كبديل

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Friedemann Vogel/Bongarts
الرجل الذي قدم أوباميانج وآخرين سيرحل عن أرسنال

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال سيفقد سفين ميسلينتات، رئيس قطاع الكشافين والملقب بصائد المواهب، بعد الخلافات بين الطرفين.

واشتهر ميسلينتات أثناء فترته مع بوروسيا دورتموند عندما اكتشف بيير إيمريك أوباميانج وشينجي كاجاوا، كما لعب دوراً في استقطاب روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوملز.

وقالت "سكاي" إن الرجل قرر الرحيل عن أرسنال الذي التحق به في نوفمبر 2017 بسبب خلافات بين الطرفين، دون توضيح للأسباب.

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وأشارت الشبكة الإعلامية أن أرسنال رفض التعليق على أنباء رحيل ميسلينتات، ولكن أكدت أن الرجل اتخذ قراره بالفعل بترك المدفعجية.

وأضاف التقرير أن أرسنال سيعين إيدو، متوسط ميدان الفريق السابق والمدير الرياضي للمنتخب البرازيلي الحالي، ليتولى المنصب.

ولعب إيدو 127 مباراة مع أرسنال ما بين عامي 2001 و2005، ثم رحل لفالنسيا، وبدأ مشواره في عالم الإدارة الرياضية مع كورينثيانز في 2011.

ويلعب أرسنال الأسبوع المقبل أمام تشيلسي في قمة منتظرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

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