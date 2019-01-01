تشيلسي يعرض على تشيك العودة في نهاية الموسم

الحارس الأسطوري أعلن الاعتزال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إنجليزية أن تشيلسي سيعرض على لاعب السابق وحارس أرسنال الحالي العودة لصفوفه في نهاية الموسم الجاري.

وكان تشيك قد أعلن مساء الثلاثاء اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري بعد مشوار حافل في الملاعب تُوج فيه بكل الألقاب المتاحة أثناء فترته مع البلوز.

وقالت "ديلي ميل" إن تشيلسي عازم على عرض منصب إداري على الحارس التشيكي بعد اعتزاله اللعب في نهاية الموسم. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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الجوهرة في عروس البحر الأحمر على موعد مرتقب مع نهائي إيطالي مثير.. 😍 pic.twitter.com/AVFUVt5LlH — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 16, 2019

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وأشارت الصحيفة أن تشيلسي سيعرض على تشيك أن يكون سفيراً للنادي، أو يتولى دوراً تدريبياً في أكاديمية النادي بأحد فئات الشباب.

وفقد تشيك مكانه أساسياً في تشكيلة أرسنال لمصلحة الألماني بيرند لينو رغم أنه حمى عرين الفريق في الأسابيع الأولى قبل إصابته.

يذكر أن تشيك حمل ألوان تشيلسي في الفترة من 2004 وحتى 2015، لينتقل بعدها لجاره أرسنال.