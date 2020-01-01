خاص | أرسنال يحدد بديل أوباميانج

الجابوني مرشح للرحيل الصيف القادم

بدأ أرسنال تحركاته للبحث عن مهاجم بديل لقائده بيير إيمريك أوباميانج حال رحيله، وحدد جوناثان ديفيد، لاعب جينت، كأبرز المرشحين.

وارتبط النجم الجابوني بإمكانية مغادرة المدفعجية الصيف المقبل، خصوصاً في ظل وجود أحاديث إعلامية عن اهتمام من إنتر وبرشلونة.

وعلم "جول" أن ديفيد يتصدر قائمة المرشحين التي وضعتها إدارة المدفعجية لتعويض الرحيل المحتمل لأوباميانج الصيف القادم.

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ولفت المهاجم الكندي الأنظار هذا الموسم بعد أن هز الشباك في 23 مناسبة في 39 مباراة بكل المسابقات، وتألق مع فريقه في المشاركات الأوروبية.

وأوضح المصدر لجول أن أرسنال قام ببعث كشافيه لمراقبة اللاعب في أكثر من مناسبة منذ انتقاله قبل عامين إلى صفوف ناديه البلجيكي.

ويحظى ديفيد بمتابعة عديد الأندية الأوروبية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد، تشيلسي، إنتر، روما، وليستر سيتي، ويتوقع أن يواجه أرسنال منافسة كبيرة على خدماته الصيف القادم.

وتقدر قيمة بطاقة اللاعب في حدود 23 مليون يورو، ولا يملك شرطاً لفك ارتباطه بالنادي البلجيكي، وذلك بحسب التقارير.