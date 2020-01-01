كسر في الكاحل يفسد موسم توريرا مع أرسنال

لاعب الوسط الأوروجوياني قد يغيب حتى نهاية الموسم

تلقى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، ضربة قوية في المرحلة الأخيرة من الموسم الحالي، بتعرض لاعبه الأوروجوياني لإصابة قد تبعده حتى شهر يونيو القادم.

توريرا غادر المواجهة التي فاز فيها المدفعجية 2/0 على بورتسموث الإثنين الماضي، في إطار دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

الموقع الرسمي لأرسنال، أكد أن اللاعب يعاني من كسر دائم في الكاحل، ومن المنتظر خضوعه للمزيد من الفحوصات لتحديد خطة عودته.

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وتأتي هذه الأنباء لتشير إلى احتمالية غياب توريرا حتى نهاية الموسم، وفقاً للمعدل المعروف لتعافي اللاعبين من الإصابات المماثلة.

وعلى جانب آخر جاء النبأ السار بعودة الاسكتلندي كيران تيرني للتدريبات الجماعية للفريق، مع احتمالية ظهوره ضمن قائمة أرسنال ضد وست هام بالجولة المقبلة من البريميرليج.

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وأما البوسني سياد كولاسيناك، فمازال يعاني من مشكلة في الكتف وسيعود للفريق بنهاية مارس، بينما ينتظم الوافد الجديد سيدريك سواريز في التدريبات الأسبوع القادم، استعداداً لتسجيل الظهور الأول بقميص الفريق اللندني.

يذكر أن أرسنال يحتل المركز العاشر بجدول الدوري بـ37 نقطة، بفارق 7 نقاط عن تشيلسي الرابع، مقابل 79 لصالح ليفربول المتصدر، والذي اقترب من حسم اللقب.