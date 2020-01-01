أخبار يوفنتوس اليوم | هزيمة جديدة أمام إنتر ولعبة الدومينو مستمرة

ما هو جديد البيانكونيري اليوم؟

لعبة الدومينو مستمرة في الميركاتو وهزيمة أمام إنتر في أبرز أخبار يوفنتوس 25 إبريل 2020.

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يوفنتوس يغلق الباب أمام رحيل رونالدو

هزيمة جديدة أمام إنتر

قرر نادي فيورنتينا الإيطالي عدم بيع لاعبه جايتانو كاستروفيلي والاكتفاء فقط بالتخلي عن خدمات فريدريكو كييزا الصيف المقبل.

روكو كوميسيو رئيس فيورنتينا يرفض بيع اللاعب ليوفنتوس، حسب صحيفة توتو سبورت.

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ويقدر فيورنيتنا اللاعب بما لا يقل عن 60 مليون يورو وتشير التقارير لتقديم إنتر عرضًا يتراوح بين 20 إلى 30 مليون يورو بالإضافة للاعبين من رادجا ناينجولان وروبيرتو جاليارديني وشاندريا بينامونتي.

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يوفنتوس يزاحم على توماس بارتي

أفادت "ماركا" أن يوفنتوس هو آخر المهتمين بالتعاقد مع الدولي الغاني ونجم أتلتيكو مدريد توماس بارتي، وذلك في ظل تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الفريق الإسباني، والذي ينتهي في 2023.

وكانت تقارير قد أشارت لاهتمام آرسنال بشكل رئيسي باللاعب، واستعداده لدفع مبلغ 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لضمه الصيف القادم.

يوفنتوس يدخل على الخط من أجل كامافينجا

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس في السباق من أجل ضم إدواردو كامافينجا، لاعب رين الشاب، ولكنه سيواجه منافسة قوية على الشاب الفرنسي.

وبحسب "توتويوفي"، السيدة العجوز ضمن المهتمين بضم صاحب الثمانية عشر عاماً، ولكن الأفضلية حالياً لريال مدريد المستعد لدفع قرابة 60 مليون يورو حسبما ذكر الإعلام الإسباني.

اقتراب عودة الدوري الإيطالي

أجمعت كل الصحف الإيطالية على اقتراب موعد عودة الدوري الإيطالي في الصيف المقبل، وأن المسابقة قد تبدأ بالسادس من يونيو، وتنتهي بالثاني من أغسطس.

ويعول الاتحاد الإيطالي على بيان نظيره الأوروبي الصادر الخميس، والذي أشار إلى أهمية انتهاء المسابقات المحلية، وإمكانية حتى امتدادها حتى أغسطس من أجل انتهائها.

رونالدو يصل إلى 250 مليون متابع

وصل كريستيانو رونالدو، النجم البرتغالي، إلى 250 مليون متابع لحسابه الشخصي على إنستجرام، ليجعله من الأكثر متابعة حول العالم، الأمر الذي يشكل مصدر دخل إضافي للاعب.

وبحسب "توتويوفي"، فرونالدو يتحصل على 900 ألف يورو تقريباً نظير نشر أي صورة، وفي المجمل يكسب قرابة 30 مليون يورو سنوياً عن نشر صوره الشخصية والعائلية.